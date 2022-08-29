Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 59,96 (+0,08) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 60,36 (+0,27) Инвестиции, 15:59
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:26
Logitech заявила о надежде вернуться после ухода с российского рынка Бизнес, 19:25
Как избавиться от стресса самому и помочь близкому: 16 приемов Социальная экономика, 19:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:08
Эксперты оценили риски из-за пробитой крыши корпуса Запорожской АЭС Политика, 19:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:07
Шольц призвал создать общую систему ПВО Евросоюза Политика, 19:06
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 19:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Дуров удалил в Telegram «спящих» пользователей Технологии и медиа, 19:00
РФС попросил отпустить с работы игроков-любителей на матчи Кубка России Спорт, 18:49
Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с 1 августа Инвестиции, 18:43
Как пополнить госбюджет за счет водителей, желающих выделиться Партнерский проект, 18:39
Nokia полностью прекратит деятельность в России Бизнес, 18:31
Число задержаний на пробеге «Богатые и успешные» превысило 100 человек Общество, 18:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Эксперты оценили риски из-за пробитой крыши корпуса Запорожской АЭС

Повторение трагедии на японской АЭС «Фукусима-1» из-за обстрелов исключено, серьезный риск может возникнуть только при заглушении реакторов и обесточивании станции, рассказали РБК эксперты
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Повреждение крыши спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС, которое произошло, как сообщали в областной военно-гражданской администрации, в результате атаки ВСУ, не несет масштабной угрозы, заявили РБК эксперты. Серьезный риск может возникнуть в случае заглушения реакторов и обесточивания станции.

Об ударе ВСУ, в результате которого была пробита крыша корпуса ЗАЭС, ранее сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, там хранится свежее топливо для реакторов. Рогов назвал главной целью атаки срыв миссии МАГАТЭ, которая должна состояться в ближайшее время.

Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram

Речь идет о корпусе, где хранится оборудование для работы с радиоактивными отходами, не ядерным топливом, а низкоактивными отходами, пояснил РБК директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор AtomInfo.ru Александр Уваров. Он добавил, что в корпусе присутствует узел свежего топлива.

«Свежее топливо там действительно хранится, но, во-первых, оно не под крышей. Само по себе свежее топливо неопасно», — указал эксперт.

Опасность крупного масштаба вследствие стрельбы по спецкорпусу отсутствует, таким образом невозможно устроить аварию, подобную той, что была на японской АЭС «Фукусима-1», утверждает он. Теоретически, считает эксперт, может произойти частичное загрязнение спецкорпуса и, скорее всего, не вокруг, а внутри него.

Кремль гарантировал безопасность экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как «бесполезного» посетителя сайта превратить в покупателя
Статьи
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи

«Поэтому само по себе это [удар по спецкорпусу № 1] не вызывает ужасов, не является особенной проблемой само по себе. Но сегодня попали в спецкорпус № 1, а куда завтра попадут? Поэтому это просто лишнее напоминание, что игры с оружием на ядерной станции нежелательны», — заключил Уваров.

Настоящую опасность несет только полное обесточивание атомной станции и невозможность поддержания работоспособности энергоблоков с последующим расплавлением активной зоны, сообщил РБК заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров.

«С точки зрения какой-то глобальной ядерной катастрофы должна цепочка событий произойти, которая пока вряд ли может произойти при наличии персонала станции на территории: обесточивание станции и невозможность запуска резервных мощностей для поддержания снятия остаточного энерговыделения активных зон, если мы остановим всю станцию», — указал эксперт.

Именно такой сценарий реализовался при катастрофе на АЭС «Фукусима-1» в Японии, указал Тихомиров.

«Станция продолжает работать, это важно понимать. Любые нарушения в ее деятельности приведут к тому, что реактор остановится, не будет энергии, и надо будет где-то ее брать, чтобы поддерживать системы. Это то, что произошло на Фукусиме, — заглушение реакторов и обесточивание станции. Этого допускать, конечно, нельзя», — сообщил эксперт.

Запорожская АЭС с конца февраля контролируется российскими военными, которые регулярно сообщают об обстрелах территории станции силами ВСУ. Ситуация вокруг ЗАЭС вызвала беспокойство ООН, которая выступила за срочный визит туда миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ).

29 августа глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что группа экспертов уже отправилась на станцию и прибудет на место «позднее на этой неделе». Часть из них останется на ЗАЭС на постоянной основе, сообщал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Запорожская АЭС Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава запорожской ВГА сравнил аварию на ЗАЭС с Чернобылем и Фукусимой
Политика
В Запорожской области заявили о поставках Украине электроэнергии с ЗАЭС
Политика
Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике у Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter