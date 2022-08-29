Эксперты оценили риски из-за пробитой крыши корпуса Запорожской АЭС

Повторение трагедии на японской АЭС «Фукусима-1» из-за обстрелов исключено, серьезный риск может возникнуть только при заглушении реакторов и обесточивании станции, рассказали РБК эксперты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Повреждение крыши спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС, которое произошло, как сообщали в областной военно-гражданской администрации, в результате атаки ВСУ, не несет масштабной угрозы, заявили РБК эксперты. Серьезный риск может возникнуть в случае заглушения реакторов и обесточивания станции.

Об ударе ВСУ, в результате которого была пробита крыша корпуса ЗАЭС, ранее сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, там хранится свежее топливо для реакторов. Рогов назвал главной целью атаки срыв миссии МАГАТЭ, которая должна состояться в ближайшее время.

Речь идет о корпусе, где хранится оборудование для работы с радиоактивными отходами, не ядерным топливом, а низкоактивными отходами, пояснил РБК директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор AtomInfo.ru Александр Уваров. Он добавил, что в корпусе присутствует узел свежего топлива.

«Свежее топливо там действительно хранится, но, во-первых, оно не под крышей. Само по себе свежее топливо неопасно», — указал эксперт.

Опасность крупного масштаба вследствие стрельбы по спецкорпусу отсутствует, таким образом невозможно устроить аварию, подобную той, что была на японской АЭС «Фукусима-1», утверждает он. Теоретически, считает эксперт, может произойти частичное загрязнение спецкорпуса и, скорее всего, не вокруг, а внутри него.

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«Поэтому само по себе это [удар по спецкорпусу № 1] не вызывает ужасов, не является особенной проблемой само по себе. Но сегодня попали в спецкорпус № 1, а куда завтра попадут? Поэтому это просто лишнее напоминание, что игры с оружием на ядерной станции нежелательны», — заключил Уваров.

Настоящую опасность несет только полное обесточивание атомной станции и невозможность поддержания работоспособности энергоблоков с последующим расплавлением активной зоны, сообщил РБК заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров.

«С точки зрения какой-то глобальной ядерной катастрофы должна цепочка событий произойти, которая пока вряд ли может произойти при наличии персонала станции на территории: обесточивание станции и невозможность запуска резервных мощностей для поддержания снятия остаточного энерговыделения активных зон, если мы остановим всю станцию», — указал эксперт.

Именно такой сценарий реализовался при катастрофе на АЭС «Фукусима-1» в Японии, указал Тихомиров.

«Станция продолжает работать, это важно понимать. Любые нарушения в ее деятельности приведут к тому, что реактор остановится, не будет энергии, и надо будет где-то ее брать, чтобы поддерживать системы. Это то, что произошло на Фукусиме, — заглушение реакторов и обесточивание станции. Этого допускать, конечно, нельзя», — сообщил эксперт.

Запорожская АЭС с конца февраля контролируется российскими военными, которые регулярно сообщают об обстрелах территории станции силами ВСУ. Ситуация вокруг ЗАЭС вызвала беспокойство ООН, которая выступила за срочный визит туда миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ).

29 августа глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что группа экспертов уже отправилась на станцию и прибудет на место «позднее на этой неделе». Часть из них останется на ЗАЭС на постоянной основе, сообщал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.