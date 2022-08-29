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Кремль гарантировал безопасность экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россия обеспечит безопасность в подконтрольной ей зоне, при этом эксперты МАГАТЭ поедут на АЭС через территорию, контролируемую Киевом. Кремль также призвал страны оказывать давление на Украину для прекращения обстрелов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия гарантирует безопасность экспертам МАГАТЭ при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, считает миссию необходимой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной», — заявил представитель Кремля.

По его словам, эксперты МАГАТЭ приедут на станцию через подконтрольную Украине территорию, где за безопасность будет отвечать Киев.

По его словам, Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ. На вопрос журналистов, кто участвует в переговорах по допуску специалистов организации на АЭС, Песков заявил, что точно сказать не может, но «там, безусловно, есть военные». Его также попросили прокомментировать заявление постпреда Михаила Ульянова о готовности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси оставить нескольких человек на станции на постоянной основе. Песков заявил, что возможные модальности действий специалистов будут обсуждаться на месте, все зависит от деталей.

Постпред сообщил о планах МАГАТЭ оставить несколько сотрудников на ЗАЭС
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Отвечая на вопрос о демилитаризованной зоне, за создание которой выступают США, представитель Кремля отметил, что о ней речи не идет.

«Все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий», — добавил он.

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Утром 29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, возглавляет ее он сам. По словам главы организации, специалисты прибудут на станцию «позднее на этой неделе».

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Визит экспертов на Запорожскую АЭС, которая в конце февраля перешла под контроль России, стал обсуждаться из-за обстрелов станции, которые в середине августа усилились. Гросси тогда отмечал, что немедленной угрозы ядерной безопасности из-за военных действий нет, но ситуация может измениться. Тогда он заявил о необходимости допустить экспертов МАГАТЭ на станцию. В российском МИДе ранее заявили, что маршрут и график для посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС были согласованы еще в июне, но «в последний момент красный свет включил департамент безопасности секретариата ООН. Страны G7 считают, что поездке специалистов на АЭС препятствует присутствие там российских военных.

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Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Запорожская АЭС Дмитрий Песков Кремль МАГАТЭ Военная операция на Украине
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