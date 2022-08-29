Кремль гарантировал безопасность экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Россия гарантирует безопасность экспертам МАГАТЭ при передвижении по подконтрольной ей территории у Запорожской АЭС, считает миссию необходимой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной», — заявил представитель Кремля.
По его словам, эксперты МАГАТЭ приедут на станцию через подконтрольную Украине территорию, где за безопасность будет отвечать Киев.
По его словам, Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ. На вопрос журналистов, кто участвует в переговорах по допуску специалистов организации на АЭС, Песков заявил, что точно сказать не может, но «там, безусловно, есть военные». Его также попросили прокомментировать заявление постпреда Михаила Ульянова о готовности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси оставить нескольких человек на станции на постоянной основе. Песков заявил, что возможные модальности действий специалистов будут обсуждаться на месте, все зависит от деталей.
Отвечая на вопрос о демилитаризованной зоне, за создание которой выступают США, представитель Кремля отметил, что о ней речи не идет.
«Все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий», — добавил он.
Утром 29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, возглавляет ее он сам. По словам главы организации, специалисты прибудут на станцию «позднее на этой неделе».
Визит экспертов на Запорожскую АЭС, которая в конце февраля перешла под контроль России, стал обсуждаться из-за обстрелов станции, которые в середине августа усилились. Гросси тогда отмечал, что немедленной угрозы ядерной безопасности из-за военных действий нет, но ситуация может измениться. Тогда он заявил о необходимости допустить экспертов МАГАТЭ на станцию. В российском МИДе ранее заявили, что маршрут и график для посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС были согласованы еще в июне, но «в последний момент красный свет включил департамент безопасности секретариата ООН. Страны G7 считают, что поездке специалистов на АЭС препятствует присутствие там российских военных.