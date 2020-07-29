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Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Писатель также заявил, что целью задержанных, скорее всего, была не Белоруссия, они направлялись в другие страны по своим делам
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным. Об этом сам писатель заявил изданию URA.RU.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — цитирует издание Прилепина.

В то же время он выразил сомнение в том, что бойцы приехали в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране во время выборов, как об этом заявило агентство БелТА.

По его словам, из столицы Белоруссии бойцы отправлялись в другие точки мира.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

В своем Telegram-канале Прилепин написал, что целью находившихся в Белоруссии бойцов были другие страны.

«Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история — хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они все это затеяли», — написал Прилепин.

По его словам, «если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях», то это «нелепо будет выглядеть».

Писатель также напомнил, что батальона, в котором он служил на Донбассе, уже не существует.

Появилось видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии
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Ранее белорусское государственное информационное агентство БелТА сообщило, что в страну прибыло более 200 «боевиков», цель которых — дестабилизация обстановки во время выборов президента, которые назначены на 9 августа.

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Белорусские спецслужбы, написало агентство, задержали 33 человека, которые якобы принадлежат к иностранной частной военной компании Вагнера и опубликовало их имена. Все они оказались россиянами. Посольство России в Минске заявило, что не получало официальных уведомлений о задержании граждан России. Правоохранительные органы страны и спецслужбы также официально не сообщали об этом событии.

Сюжет о задержании «боевиков» был показан по белорусскому телевидению.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, ЧВК Вагнера, задержание
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