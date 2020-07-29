Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Писатель также заявил, что целью задержанных, скорее всего, была не Белоруссия, они направлялись в другие страны по своим делам

Захар Прилепин (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным. Об этом сам писатель заявил изданию URA.RU.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — цитирует издание Прилепина.

В то же время он выразил сомнение в том, что бойцы приехали в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране во время выборов, как об этом заявило агентство БелТА.

По его словам, из столицы Белоруссии бойцы отправлялись в другие точки мира.