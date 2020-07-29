Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

В своем Telegram-канале Прилепин написал, что целью находившихся в Белоруссии бойцов были другие страны.
«Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история — хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они все это затеяли», — написал Прилепин.
По его словам, «если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях», то это «нелепо будет выглядеть».
Писатель также напомнил, что батальона, в котором он служил на Донбассе, уже не существует.
Ранее белорусское государственное информационное агентство БелТА сообщило, что в страну прибыло более 200 «боевиков», цель которых — дестабилизация обстановки во время выборов президента, которые назначены на 9 августа.
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Белорусские спецслужбы, написало агентство, задержали 33 человека, которые якобы принадлежат к иностранной частной военной компании Вагнера и опубликовало их имена. Все они оказались россиянами. Посольство России в Минске заявило, что не получало официальных уведомлений о задержании граждан России. Правоохранительные органы страны и спецслужбы также официально не сообщали об этом событии.
Сюжет о задержании «боевиков» был показан по белорусскому телевидению.