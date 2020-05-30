Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Китая

Обострение противоречий США и Китая грозит коллапсом достигнутых ими прежде договоренностей по торговле, отметил профессор политических наук Гарвардского университета Грэм Эллисон. В январе две крупнейшие экономики мира согласовали сделку, обязывающую Пекин в течение двух лет купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на сумму в $200 млрд. В обмен Вашингтон отменил запланированное повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки. Уже установленные США пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе до тех пор, пока страны не согласуют условия второго этапа сделки.

Что стало причиной жесткой реакции США

В четверг, 28 марта, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) одобрило проект закона об укреплении нацбезопасности на территории Гонконга. В случае вступления его в силу Пекин сможет усилить прямой контроль над автономией и получит возможность создавать там силовые структуры. Такие шаги Китай объяснил стремлением ограничить вмешательство со стороны внешних сил и борьбой с подрывом центральной власти. Предполагается, что закон вступит в силу к августу.

Согласно статье 23 «Основного закона» Гонконга от 1997 года, округ должен был сам принять меры для пресечения политической активности иностранных государств и угроз целостности КНР. Но за двадцать с лишним лет этого так и не произошло. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам призвала отнестись к действиям Китая с пониманием, отметив, что пробелы в местном законодательстве создали уязвимость в безопасности всей страны. Она также указала на сохраняющуюся угрозу стабильности со стороны оппозиции, напомнив о жестокости прошлогодних протестов. Новый закон только укрепит безопасность КНР и Гонконга и не нарушит принцип «одна страна, две системы», убеждена Лам.

Гонконг — специальный административный округ КНР, один из крупнейших финансовых центров Азии. ВВП на душу населения там равен $61 тыс. в год — 17-й показатель в мире (данные справочника ЦРУ). Гонконг, включающий Коулунский полуостров (Цзюлун) и около 260 островов, стал британской колонией в 1841 году, после поражения Китая в Первой опиумной войне. Британия вернула КНР суверенитет над Гонконгом в 1997 году при условии, что отношения Пекина и Гонконга будут развиваться в формате «одна страна, две системы», то есть за территорией будут закреплены особые права. Они были закреплены в двух документах — «Объединенной китайско-британской декларации между Китаем и Великобританией» (1984) и «Основном законе» (принят в 1990, вступил в силу в 1997 году). Согласно положениям декларации и «Основного закона», Гонконг должен сохранять за собой широкую автономию — «социалистическая система и политика не должны практиковаться в Гонконге, а предшествующая капиталистическая система и образ жизни должен остаться неизменным». Действие автономного статуса истекает в 2047 году.

Оппозиция в Гонконге и западные страны считают готовящийся в КНР закон нарушением автономии острова.«Прямое применение национального законодательства в сфере безопасности к Гонконгу Пекином, а не органами власти Гонконга [...], ограничит права гонконгцев и, таким образом, существенным образом подорвет автономию и систему, которую сделала его процветающим», — говорится в совместном заявлении США, Канады, Австралии и Великобритании. По мнению «четверки», планы Китая нарушают китайско-британскую декларацию 1984 года. Последний британский губернатор Гонконга Крис Паттен расценил действия Пекина как «предательство» Гонконга. «Было время, когда Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, но сейчас, наоборот, Китай подстраивает Гонконг под свои принципы», — говорит госсекретарь Майк Помпео.

Законопроект Пекина стал реакцией на протесты в Гонконге и приведет к дальнейшей эрозии автономии округа, считает Александр Габуев, руководитель программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги. «Более активная фаза наступления на автономию Гонконга началась с приходом к власти Си Цзиньпиня и обострилась после укреплений его позиций в 2018 году на партийном съезде. Предложенный властями КНР новый закон — продолжение этого курса и его кодификация», — пояснил эксперт в разговоре с РБК. Сложно судить, противоречит ли текст законопроекта букве декларации, но то, что он в какой-то степени противоречит ее духу — очевидно, добавил Габуев.

Как менялось отношение США к Китаю

Отношение американских элит к Китаю изменилось за последние годы, констатирует также Габуев. Раньше считалось, что с Пекином можно сотрудничать, интегрировать его в мировую систему на условиях США — если не как полноценную демократию, то как более или менее открытую рыночную экономику. «Сейчас такие надежды становятся все призрачнее, а на их месте все отчетливее возникает понимание: отношения с Китаем будут носить характер или конкуренции, или ожесточенной конфронтации», — говорит эксперт. Хотя стратегия Вашингтона в отношении Китая пока не приобрела окончательных очертаний, и демократы, и республиканцы видят в Пекине главного соперника могуществу США и существующему миропорядку. «Кто-то смотрит на это противостояние как на вызов американскому военному и экономическому могуществу, кто-то — через идеологическую призму, расценивая КНР как угрозу ценностям демократии и свободы по всему миру», — поясняет Габуев.

Соперничество c Пекином подогревается и внутриамериканскими факторами. Так, тон в политике нынешней администрации на китайском направлении задают сторонники жесткого подхода к Пекину — в частности, заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер, пояснил Габуев. Кроме того, Трамп старается отвести от себя обвинения в некомпетентных решениях на фоне эпидемии коронавируса и сконцентрировать общественное внимание на противоборстве с Китаем.

С приближением ноябрьских президентских выборов критика в адрес Китая в США только усилится, прогнозирует Кортунов. Отношения с Пекином станут центральной внешнеполитической темой повестки, а демократы и республиканцы будут соперничать, кто из них сумеет жестче ответить КНР и защитить национальные интересы, объяснил аналитик. «Это будут опасные полгода, в течение которых США могут пойти на обострение конфликта, но после выборов напряженность, скорее всего, пойдет на спад».

Китай теснит позиции США на мировой арене, так что противоречия между двумя странами предсказуемы и неминуемы, полагает Грэм Эллисон из Гарварда. За последние 500 лет их активное противостояние наблюдалось 16 раз, в 12 случаях это противостояние заканчивалось военным конфликтом. У США и Китая есть возможность избежать такого исхода, для этого требуется выработать общие правила игры и снизить потенциал эскалации из-за поведения третьих стран, как это удалось сделать в случае холодной войны СССР и США, отметил Эллисон.

Холодная война во всех форматах Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал пересмотреть торгово-экономические отношения с Китаем. С тех пор претензий было много: Нечестная конкуренция и кража интеллектуальной собственности — Трамп обвинял Пекин в краже рабочих мест и интеллектуальной собственности, манипуляциях с валютой. Начиная с 2018 года Вашингтон вводил новые пошлины на китайские товары. Часть из них была снята в январе.

Трамп обвинял Пекин в краже рабочих мест и интеллектуальной собственности, манипуляциях с валютой. Начиная с 2018 года Вашингтон вводил новые пошлины на китайские товары. Часть из них была снята в январе. Промышленный шпионаж — среди тех, кого американская администрация в нем обвиняет, — телекоммуникационная компания Huawei.

среди тех, кого американская администрация в нем обвиняет, — телекоммуникационная компания Huawei. Нарушение санкций — США обвиняли Китай за нарушение санкций в отношении России и Ирана. Например, в 2018 году Вашингтон ввел санкции против китайских организаций за покупку комплексов С-400 у Москвы.

США обвиняли Китай за нарушение санкций в отношении России и Ирана. Например, в 2018 году Вашингтон ввел санкции против китайских организаций за покупку комплексов С-400 у Москвы. Нарушение прав человека — США критиковали Китай за репрессии уйгуров, жесткое подавление протестов в Гонконге и неуважение к праву Тайваня на самоопределение.

США критиковали Китай за репрессии уйгуров, жесткое подавление протестов в Гонконге и неуважение к праву Тайваня на самоопределение. Наращивание Китаем военного потенциала — США настаивают на том, что Китай должен присоединиться к системе контроля над вооружениями. КНР вооружается рекордными темами и в ближайшие десять лет увеличит ядерный арсенал по крайней мере в два раза, убежден исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джеймс Андерсон.

США настаивают на том, что Китай должен присоединиться к системе контроля над вооружениями. КНР вооружается рекордными темами и в ближайшие десять лет увеличит ядерный арсенал по крайней мере в два раза, убежден исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джеймс Андерсон. Утаивание информации о коронавирусе COVID-19 — Трамп считает Китай виновным в пандемии коронавируса, которая привела к смерти более 100 тыс. американцев. Пекин ввел жесткий карантин в главном очаге вируса — городе Ухань, однако не предупредил об опасности COVID-19 мировое сообщество, утверждает Трамп.

Чем означает для России обострение американо-китайского конфликта

Россия стремится проводить сбалансированную внешнюю политику, однако обострение противостояния США и Китая может заставить ее дрейфовать в сторону одного или другого полюса, допускает Александр Габуев. При этом Москва не хочет превращаться в «младшего брата» Китая, но ее конфликт с Америкой по-прежнему остается глубоким — как на уровне эмоций, так и национальных интересов. Стать же независимым центром силы в условиях многополярности, по словам эксперта, России может помешать нехватка экономического и технологического потенциала. «В итоге Россия пока вынуждена дрейфовать в сторону Пекина, но насколько далеко зайдет этот процесс, сказать сложно», — резюмировал аналитик

Китай назвал сотрудничество с Россией крепостью от «политического вируса» Политика

Мировой порядок действительно приобретает черты биполярности, однако вопрос в том, насколько выраженным окажется ее характер, говорит Андрей Кортунов. «Если противостояние США и Китая зайдет далеко, то в условиях такой «жесткой» биполярности России и другим странам, включая ЕС, придется выбирать между одним из полюсов», — сказал он. Впрочем, пока что зарождающаяся биполярность весьма «мягкая», и третьи страны оставляют за собой свободу маневра. «Китай, например, с пониманием относится к тому, что Москва не встает однозначно на его сторону в спорах с Индией или Вьетнамом, а, скажем, Пекин не занимает откровенно пророссийскую позицию в украинском вопросе», — привел пример Кортунов.