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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Политика ,  
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Минторг США внесет Huawei и ряд связанных с ней компаний в черный список
Об этом объявили после того, как президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС для защиты сетей связи. Попавшим в список запрещено покупать продукцию у американских поставщиков без разрешения Вашингтона
Фото: Kin Cheung / AP

Министерство торговли США объявило о решении внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм в черный список, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минторга.

Источники агентства утверждают, что это решение затруднит или даже сделает невозможной продажу некоторой продукции Huawei, так как китайская компания зависит от американских поставщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС, чтобы расширить полномочия властей по защите информационно-коммуникационных сетей государства. В документе говорится о возможности блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными контрагентами, сообщала газета The Washington Post. В частности, речь идет о тех иностранных компаниях, которые в Вашингтоне считают подконтрольными «противникам США».

Глава Минторга Уилбур Росс заявил, что президент США поддержал решение, которое позволит предотвратить случаи, когда использование американских технологий иностранными компаниями может поставить под удар нацбезопасность и внешние интересы Штатов.

Политика
Трамп ввел в США режим ЧС для защиты сетей связи

Как отмечает Reuters, после вступления указа в силу Huawei будет необходимо получить разрешение от правительства США, чтобы покупать американские технологии. В Huawei пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Ранее источники Reuters говорили, что Трамп готовит указ, запрещающий использовать оборудование, которое угрожает интересам страны. По данным агентства, в документе не называлась конкретная компания, однако его целью собеседники Reuters называют Huawei.

Технологии и медиа
Лондон обвинил Huawei в создании рисков для безопасности страны

В январе США обвинили Huawei в краже технологий и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Дело о коммерческой тайне началось в 2014 году, а сами события произошли в 2012-м. Тогда Huawei направила своих сотрудников в американскую T-Mobile, чтобы познакомиться с разработкой робота Tappy, имитирующего использование смартфонов.

В иске, который подала T-Mobile, говорилось, что работники китайской компании похитили отдельные элементы Tappy и использовали их для разработки, улучшения и устранения неполадок своего робота. В Huawei эти обвинения отвергли.

Теги: Huawei, Министерство торговли США
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