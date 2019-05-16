Минторг США внесет Huawei и ряд связанных с ней компаний в черный список

Минторг США внесет Huawei и ряд связанных с ней компаний в черный список

Об этом объявили после того, как президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС для защиты сетей связи. Попавшим в список запрещено покупать продукцию у американских поставщиков без разрешения Вашингтона

Фото: Kin Cheung / AP

Министерство торговли США объявило о решении внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм в черный список, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минторга.

Источники агентства утверждают, что это решение затруднит или даже сделает невозможной продажу некоторой продукции Huawei, так как китайская компания зависит от американских поставщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС, чтобы расширить полномочия властей по защите информационно-коммуникационных сетей государства. В документе говорится о возможности блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными контрагентами, сообщала газета The Washington Post. В частности, речь идет о тех иностранных компаниях, которые в Вашингтоне считают подконтрольными «противникам США».

Глава Минторга Уилбур Росс заявил, что президент США поддержал решение, которое позволит предотвратить случаи, когда использование американских технологий иностранными компаниями может поставить под удар нацбезопасность и внешние интересы Штатов.