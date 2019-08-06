США признали Китай валютным манипулятором

Такое решение в Вашингтоне приняли после того, как Народный банк Китая снизил обменный средний обменный курс до 6,9225 юаня за доллар. Трамп заявил, что действия на валютном рынке со временем ослабят Пекин

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Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.

Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние 10 лет уровня — в 7,0292 юаня за доллар. Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай.

В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня. «В последние дни Китай принял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы, заявили в министерстве.

«Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем — получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле», — говорится в заявлении.