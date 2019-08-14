Разгон протестующих в аэропорту Гонконга. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,18 +0,25 EUR Бирж. 72,90 +0,36 Brent 60,81 -0,30% USD Нал. 65,69 64,86 EUR Нал. 73,46 72,55 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1181 +0,0010 BTC/USD Бирж. 10 494,11 -407,89 IMOEX 2 671,53 -0,32% RTSI 1 291,49 -0,49% DJIA 26 279,91 +1,44% Nasdaq 8 016,36 +1,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 600 (+6,41%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Золото $1 600 (+6,41%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Китай не пустил в Гонконг два корабля ВС США Политика, 12:20 Институт развития интернета предложил преподавать киберспорт в школах Общество, 12:18 Какие модели приходят на смену стандартным франшизам Pro, 12:06 Новый поворот: как подготовиться к смене карьеры Pink, 12:02 Действующее украинское правительство не станет увольнять Кличко Политика, 11:55 Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы Спорт, 11:52 Разгон протестующих в аэропорту Гонконга. Фоторепортаж Общество, 11:51  Рубль подешевел в начале торгов на Мосбирже Финансы, 11:42 В США удвоилось количество прибыльных нефтяных компаний Quote, 11:31 Матч «Краснодара» с «Тамбовом» второй раз перенесли из-за Лиги чемпионов Спорт, 11:29 Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина Бизнес, 11:25 Bitcoin подешевел почти на $1000 за сутки Крипто, 11:17 Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей Экономика, 11:14 Диджитал-детокс: 8 способов побороть зависимость от смартфона Pink, 11:14
Общество ,  
0 
Разгон протестующих в аэропорту Гонконга. Фоторепортаж
В ночь на 14 августа полиция разогнала протестующих в Международном аэропорту Гонконга. Демонстранты занимали здание два дня, аэропорт отменил более 300 рейсов. При разгоне правоохранительные органы применили дубинки и слезоточивый газ.
Фото: Laurel Chor / EPA / ТАСС

С 12 августа здание Международного аэропорта в Гонконге было занято демонстрантами, выступающими против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Протесты в Гонконге проходят с июня

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Протестующие мешали работе аэропорта, занимая территорию возле стоек регистрации, выходов на вылет и в зоне прилета. Таким образом они блокировали пассажирам проход к зонам досмотра и паспортного контроля

Фото: Thomas Peter / Reuters

Рейсы в аэропорту Гонконга были отменены 12 и 13 августа

Фото: Thomas Peter / Reuters

После того, как 13 августа протестующие напали на мужчину, утверждая, что он агент материкового Китая, полиция начала их разгон

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики


 
Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС

Утром 14 января у аэропорта остались около 50 протестующих. Двое были задержаны

Фото: Thomas Peter / Reuters

14 августа был введен судебный запрет на демонстрации на территории аэропорта кроме специально отведенных для этого администрацией мест


 
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Аэропорт восстанавливает работу. Администрация просит пассажиров следить за обновлениями данных по рейсам.


 
Теги: мультимедиа, Гонконг, Китай
Материалы по теме
Суд ввел временный запрет протестов в аэропорту Гонконга
Общество
В Гонконге во время акции протеста произошли столкновения с полицией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter