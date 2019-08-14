Разгон протестующих в аэропорту Гонконга. Фоторепортаж

С 12 августа здание Международного аэропорта в Гонконге было занято демонстрантами, выступающими против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Протесты в Гонконге проходят с июня
Протестующие мешали работе аэропорта, занимая территорию возле стоек регистрации, выходов на вылет и в зоне прилета. Таким образом они блокировали пассажирам проход к зонам досмотра и паспортного контроля
Рейсы в аэропорту Гонконга были отменены 12 и 13 августа
После того, как 13 августа протестующие напали на мужчину, утверждая, что он агент материкового Китая, полиция начала их разгон
Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики
Утром 14 января у аэропорта остались около 50 протестующих. Двое были задержаны
14 августа был введен судебный запрет на демонстрации на территории аэропорта кроме специально отведенных для этого администрацией мест