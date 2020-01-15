США и Китай подписали документы по торговой сделке

Первая фаза торговой сделки предусматривает, что Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров. Трамп решил сохранить действующие на китайские товары пошлины, чтобы иметь «козырь» в дальнейших переговорах

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами, передает Reuters.

В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд. Благодаря сделке Вашингтон отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки.

При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп. Такое решение он объяснил тем, что иначе у США не осталось бы «козырей для переговоров».

Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключение сделки знаком того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение он назвал выгодным как для Пекина и Вашингтона, так и для всего остального мира, сообщает CNN.