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Политика ,  
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США и Китай подписали документы по торговой сделке

Первая фаза торговой сделки предусматривает, что Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров. Трамп решил сохранить действующие на китайские товары пошлины, чтобы иметь «козырь» в дальнейших переговорах

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами, передает Reuters.

В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд. Благодаря сделке Вашингтон отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки.

При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп. Такое решение он объяснил тем, что иначе у США не осталось бы «козырей для переговоров».

Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключение сделки знаком того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение он назвал выгодным как для Пекина и Вашингтона, так и для всего остального мира, сообщает CNN.

СМИ узнали о деталях торговой сделки США и Китая
Экономика

Накануне, 14 января, Минфин США перестал считать Китай валютным манипулятором, заявив, что Пекин обязался воздержаться от конкурентной девальвации и согласился публиковать соответствующую информацию об обменных курсах и внешних расчетах.

Торговая война между Китаем и США началась в 2018 году после того, как Трамп ввел и повысил пошлины на импорт товаров из Китая. В Вашингтоне считают, что китайские производители пользуются открытостью рынка США и подрывают позиции американских конкурентов. Кроме того, американская сторона обвиняет китайские компании в краже технологий. На пошлины Пекин отвечал зеркально.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Китай
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США перестали считать Китай валютным манипулятором
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