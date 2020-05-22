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Война санкций ,  
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Минторг США ввел санкции против 33 компаний из Китая

В общей сложности 33 китайские компании и правительственные организации внесены 22 мая в санкционные списки министерства торговли США. Их обвиняют в участии в репрессиях против уйгуров, а также в связях с созданием вооружений
Здание министерства торговли США в Вашингтоне
Здание министерства торговли США в Вашингтоне (Фото: Mike Theiler / Reuters)

Министерство торговли США объявило о введении новых санкций против отдельных китайских компаний и правительственных организаций. На сайте министерства опубликованы два новых санкционных списка.

В первый вошли Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР и восемь китайских юридических лиц. В Вашингтоне считают, что они «являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В министерстве отметили, что все они дополнят созданный в октябре 2019 года санкционный список, в котором по тем же обвинениям уже находятся 28 китайских компаний.

США ввели санкции против организаций из Китая из-за преследования уйгуров
Политика
Фото: Thomas Peter / Reuters

Во второй санкционный список вошли 24 правительственные и коммерческие китайские организации «осуществляющие деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов». Эти организации базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах. Министерство считает, что эти организации, импортирующие из США товары и технологии, связаны в конечном счете с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: санкции, Китай, США
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