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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Политика ,  
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Сотни тысяч гонконгцев вышли на акции протеста против сужения их прав Они требуют отставки главы местной администрации, которая активизирует интеграцию с Китаем
Число участников акций протеста в Гонконге выросло до сотен тысяч человек. Они вышли на улицы, чтобы не допустить принятия законопроекта, разрешающего экстрадицию подозреваемых в различных преступлениях в материковый Китай
Фото: Paula Bronstein / Bloomberg

Против чего протестует Гонконг

В понедельник в Гонконге, специальном административном районе (САР) Китая, продолжились демонстрации протеста. Несколько сотен человек митинговали у рабочего офиса главы администрации района Кэрри Лам, требуя окончательно отвергнуть законопроект об экстрадиции. В субботу Лам заявила, что рассмотрение законопроекта, который бы закрыл для Гонконга возможность не выдавать находящихся на его территории подозреваемых Пекину, будет отложено и он будет доработан в ходе общественного диалога.

Однако в понедельник протестующие, к которым присоединился известный местный оппозиционный активист Джошуа Вонг, потребовали полностью отказаться от законопроекта. «Мы хотим не просто приостановки законопроекта, мы хотим, чтобы Кэрри Лам встретилась с миллионами людей, полностью отменила законопроект <...> Кэрри Лам должна уйти в отставку, чтобы принять ответственность за текущее положение дел», — заявил Вонг. Лам возглавила САР в 2017 году.

Фотогалерея 
Как проходили протесты в Гонконге

В Гонконге с населением 7 млн человек полторы недели продолжались протесты, в которых, по данным демонстрантов и западных СМИ, принимали участие до 2 млн человек. Столько же протестующих, по данным организаторов, вышли на митинг и 16 июня. Полиция привела более скромные данные — 338 тыс. человек, обращает внимание Financial Times. Тем не менее проходящие протесты — крупнейшие, по данным издания, с 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг под управление КНР. Инициаторы демонстраций указывали на то, что закон позволит выдавать материковому Китаю скрывающихся на территории Гонконга диссидентов.

В ходе протестов случились столкновения с полицией и пострадали несколько десятков человек.

Гонконг — специальный административный округ КНР, а также один из крупнейших финансовых центров и торговых портов Азии и мира. ВВП на душу населения там равен $61 тыс. в год — 17-й показатель в мире (данные ЦРУ). Долгое время Гонконг, включающий Коулунский полуостров (Цзюлун) и около 260 островов, оставался под контролем Великобритании. Он стал британской колонией в 1841 году после поражения Китая в Первой опиумной войне.

Суверенитет над Гонконгом Пекин вернул только в 1997 году. Передача Китаю происходила на условии, что отношения Пекина и Гонконга будут развиваться в формате «одна страна, две системы», предполагавшем, что за территорией будут закреплены особые права. Основы для этого были закреплены в двух документах — «Объединенной китайско-британской декларации между Китаем и Великобританией» (1984) и «Основном законе» (1990) Гонконга. Согласно положениям «Основного закона» Гонконг сохранял за собой широкую автономию, причем «социалистическая система и политика не должны практиковаться в Гонконге, а предшествующая капиталистическая система и образ жизни должен остаться неизменным». Действие автономного статуса истекает в 2047 году.

Что Китай делает не так

Всплеск недовольства гонконгцев связан скорее не с конкретным законопроектом, а с мнением граждан, что их права ущемляются властями материкового Китая, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. В качестве попытки Пекина навязать автономии ускоренную интеграцию эксперт привел проект создания зоны Большого залива, куда должны войти Гонконг, Макао и девять городов в провинции Гуандун.

«Из опубликованного в феврале плана интеграции стало понятно, что Гонконг постепенно будет утрачивать свою финансовую самостоятельность, — сказал Маслов. — Поэтому когда было объявлено о законе об экстрадиции, это было воспринято через призму борьбы против утраты Гонконгом особых прав до 2047 года». Как обратил внимание аналитик, Китай начал форсировать интеграцию Гонконга после так называемой революции зонтиков в 2014 году — протестов против намерения китайских властей контролировать гонконгские муниципальные выборы, когда тысячи гонконгцев вышли на митинги. «До этого Китай подчеркнуто демонстрировал, что не хочет вмешиваться в дела Гонконга, но «революция зонтиков» вызвала в Пекине волнение, что волна беспокойств может перекинуться и на Китай», — сказал он.

Нынешние протесты отчасти подпитываются эмоциями 2014 года, раздражением от того, что центральное правительство, которое когда-то обещало сохранить на 50 лет две системы, начинает отходить от этого принципа, сказал РБК замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев. Многие публицисты в Китае сейчас пишут, что будет одна страна и одна система, что совершенно не нравится жителям Гонконга, которые хотели бы сохранить достаточно открытое общество с более высокой степенью свободы собраний, слова и так далее.

Почему Пекин предъявляет претензии США

«Мы поддерживаем, уважаем и понимаем решение Лам», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя решение главы администрации Гонконга отложить принятие законопроекта. В Пекине также указывают на след иностранного вмешательства. Газета China Daily, издающаяся Компартией Китая, написала, что в субботу в Гонконге у здания генконсульства США прошел так называемый марш родителей, инициированный 30 различными организациями, которые выступили против американского вмешательства во внутренние дела района и подстрекательства подростков к участию в протестах.

Ранее в МИД Китая был вызван заместитель посла США Роберт Форден, которому было заявлено о необходимости прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Демарш был осуществлен после того, как в американском конгрессе призывали пересмотреть условия торговли между США и Гонконгом. Однако источники Reuters в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не рассматривают возможность изменить условия торговли.

Протесты в Гонконге против экстрадиции в Китай и последующий отказ властей от принятия законопроекта стали для китайского руководства «болезненным щелчком по носу», отметил Маслов. «Это нанесло ущерб привлекательности китайской модели и поставило под вопрос возможность мягкой интеграции Гонконга и Тайваня», — считает он.

Масштабные протесты наносят ущерб имиджу председателя Китая Си Цзиньпина, возглавляющего КНР с 2013 года, согласен Карнеев. Си позиционируется не просто как очередной лидер, а как человек, спасший Компартию от дезинтеграции, восстановивший эффективность системы управления, поэтому для него происходящее в Гонконге, конечно, весьма неприятная ситуация, объясняет он. По мнению эксперта, прямой опасности, что опыт Гонконга может спровоцировать нестабильность в материковом Китае, нет, так как опыт 2014 года показал, что на материке с осуждением относятся к отстаиванию гонконгцами своих прав.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Гонконг, Китай, протесты, Си Цзиньпин
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