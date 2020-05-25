Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне»

Этим, по словам главы китайского МИДа, занимаются некоторые политические силы в США, захватывая для этой цели в заложники китайско-американские отношения

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Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне». Об этом сообщает Bloomberg.

«Некоторые политические силы США берут в заложники китайско-американские отношения, пытаясь подтолкнуть эти связи на грань так называемой новой холодной войны. Это опасно и поставит под угрозу мир во всем мире», — заявил он.

Кроме того, министр призвал Вашингтон «не бросать вызов красной линии Китая» на Тайване. Так Ван И отреагировал на нарушенную госсекретарем США Майком Помпео традицию. На прошлой неделе глава Госдепа поздравил президента Тайваня Цай Инвэнь с ее вступлением в должность на второй срок.

Также глава МИД Китая обвинил США в срыве исторических переговоров о ядерном оружии между Вашингтоном и Пхеньяном. «Мы видели некоторые позитивные шаги, предпринятые КНДР в последние несколько лет в направлении деэскалации и денуклеаризации», — сказал Ван. «К сожалению, американская сторона не ответила на эти шаги по существу. Это главная причина продолжающегося тупика в диалоге Северной Кореи и США».