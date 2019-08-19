Трамп заявил об угрозе для сделки с Китаем из-за протестов в Гонконге

Трамп заявил об угрозе для сделки с Китаем из-за протестов в Гонконге

Переговоры по торговой сделки в США и Китае могут затрудниться, если власти применят насилие к протестующим в Гонконге. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам во время визита в штат Нью-Джерси, передает телеканал Fox News.

«Я думаю, будет трудно взаимодействовать, если будут случаи насилия. Я имею в виду, если возникнет ситуация, как на площади Тяньаньмэнь (в июне 1989 года власти Китая для разгона протестующих на этой площади в Пекине применили танки, погибли несколько сотен человек. — РБК)», — сказал Трамп.

Президент США 15 августа через Twitter предложил главе Китая Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию с протестами в Гонконге

Демонстранты в Гонконге выступают против введения закона об экстрадиции, который позволит выдавать подозреваемых материковому Китаю. Многотысячная акция прошла 12 июня, через четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга. Протесты продолжаются несмотря на то, что власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта.