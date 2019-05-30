Зеленский предложил парламенту уволить двух министров и главу СБУ

Зеленский предложил парламенту уволить двух министров и главу СБУ

Также в администрации Зеленского готовят документы об освобождении от должности генерального прокурора Луценко

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об освобождении от занимаемых должностей двух министров и главы Службы безопасности Украины. Сообщение об этом размещено на сайте президента страны.

«Глава государства обратился в парламент с предложением об освобождении Павла Климкина от должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака — от должности министра обороны. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В администрации президента Зеленского также готовят материалы об освобождении Юрия Луценко от должности генерального прокурора Украины, говорится в документе.

Рассмотреть вопросы об увольнении чиновников правительства Зеленский предложил Раде как можно скорее. «Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — подчеркивается в сообщении.