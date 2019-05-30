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Политика ,  
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Зеленский предложил парламенту уволить двух министров и главу СБУ
Также в администрации Зеленского готовят документы об освобождении от должности генерального прокурора Луценко
Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об освобождении от занимаемых должностей двух министров и главы Службы безопасности Украины. Сообщение об этом размещено на сайте президента страны.

«Глава государства обратился в парламент с предложением об освобождении Павла Климкина от должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака — от должности министра обороны. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В администрации президента Зеленского также готовят материалы об освобождении Юрия Луценко от должности генерального прокурора Украины, говорится в документе.

Рассмотреть вопросы об увольнении чиновников правительства Зеленский предложил Раде как можно скорее. «Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — подчеркивается в сообщении.

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Все трое чиновников, уволить которых предложил Зеленский, — Климкин, Полторак и Грицак — ранее уже объявили, что намерены уйти в отставку после прихода к власти Зеленского.

Уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны Зеленский попросил украинский парламент еще 20 мая, непосредственно во время церемонии инаугурации. Он также предлагал правительству подать в отставку.

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Позже в тот же день министр обороны Полторак сообщил, что уходит с поста.

Глава МИДа Павел Климкин еще до инаугурации Зеленского говорил, что уйдет со своего поста. Он также отмечал, что намерен участвовать в парламентских выборах, которые пройдут на Украине осенью 2019 года. О том, что после прихода к власти на Украине нового президента Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту, ранее также говорил спикер команды Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

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Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

Написали до инаугурации Зеленского заявления об отставке глава СБУ Василий Грицак и его заместители, а также Владимир Гройсман — премьер-министр Украины.

Однако Верховная рада в четверг удовлетворить заявление Гройсмана отказалась. Из 450 депутатов за его уход с поста высказались 97, против — 63. Для утверждения отставки требовалось не менее 226 голосов.

21 мая, на следующий день после инаугурации, президент Украины также сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Зеленский, Павел Климкин, Степан Полторак, Василий Грицак
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