Что может президент

Подавать на утверждение Верховной рады кандидатуры только двух членов кабинета — министра обороны и министра иностранных дел. 6 мая назначенный Петром Порошенко министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложит Зеленскому уволить его с должности главы МИД. Позже спикер по политическим вопросам команды Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что Климкин покинет свой пост с вероятностью в 99%.

Рада назначает премьер-министра и всех остальных министров. Уволить любого из них глава государства не может — это прерогатива Верховной рады. Она может это сделать собственным решением, либо по представлению главы правительства. При этом внести представление об освобождении от должности министра иностранных дел и министра обороны премьер-министр может только с согласия президента.

С согласия Рады назначить или уволить руководителей двух основных спецслужб — Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). При этом он не может заниматься кадровыми вопросами во Внутренних войсках и Национальной гвардии. Это прерогатива МВД (глава которого назначается Радой). Например, 7 мая стало известно, что Порошенко уволил главу Нацгвардии Юрия Аллерова и назначил и.о. командующего Николая Балана. Сделал он это «по представлению министра внутренних дел».

Формировать состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По представлению премьер-министра назначать руководство областных и районных госадминистраций (губернаторов и других).

Выносить решение о помиловании, принятии в гражданство Украины и прекращении гражданства Украины, а также о предоставлении убежища. В мае 2015 года Порошенко предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а летом 2017 года лишил его гражданства.

Назначать всеукраинский референдум относительно изменений Конституции.

Президент может накладывать вето на законы, принимаемые Верховной радой, однако парламент может преодолеть вето — для этого необходимо 2/3 голосов депутатов. Последний раз Рада вынуждена была обходить президентское вето в 2009 году — при президенте Викторе Ющенко.

Власть президента формируется за счет административной вертикали: он назначает главу администрации и региональные власти — фактически на местах выполняется воля президента, а не премьера, поясняет украинский политолог Константин Бондаренко. У президента также есть контроль над силовыми структурами (Минобороны, Генпрокуратура, СБУ), он может влиять на их работу за счет назначения руководителей. Также, добавляет Бондаренко, СНБО, постановления которого имеют силу закона, формируется целиком президентом.

Если у президента есть большинство в Раде, он получает влияние на исполнительную и законодательную власть, отмечает Бондаренко.

Как президент может менять правительство и парламент

Зеленский не может распустить правительство. По закону о кабинете министров правительство может уйти в отставку в трех случаях: если Рада примет резолюцию недоверия правительству, в случае отставки или смерти премьер-министра. После выборов в Верховную раду в 2014 году правительство досрочно отправлялось в отставку один раз — в апреле 2016 года в отставку было отправлено правительство премьер-министра Арсения Яценюка, главой правительства был утвержден Владимир Гройсман. Новый состав кабинета был представлен в парламенте премьером и утвержден депутатами.

Теоретически у нового президента остается возможность распустить Раду. О планах Зеленского после инаугурации распустить Верховную раду сообщил 17 мая Разумков. Президент может досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях: если депутаты в течение 30 дней не могут сформировать коалицию, если в течение 30 дней очередной сессии они не могут открыть заседание и если парламент два месяца не может сформировать кабинет министров. Сейчас сохраняется первое условие — отсутствие коалиции. Однако у нового президента это может не получиться. Через несколько часов после заявления Разумкова, также 17 мая, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» — после того как из нее вышла партия «Народный фронт». Теперь у Рады есть 30 дней на то, чтобы сформировать коалицию. До истечения этого срока Зеленский не может инициировать роспуск парламента, а после он не сможет воспользоваться своим правом, потому по закону президент может это сделать не менее чем за полгода до очередных выборов.

Сила коалиции Понятие «парламентское большинство» на Украине довольно условно — с 2016 года оно фактически отсутствовало, но при этом Рада продолжала работу. Коалиция «Европейская Украина» была создана пятью фракциями после выборов 2014 года, в нее вошли «Блок Петра Порошенко» (БПП), «Народный фронт» (НФ), «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальная партия (РП). Через год из коалиции вышла фракция РП, а позже, в феврале 2016 года, коалицию покинули «Батькивщина» и «Самопомощь». После этого в коалиции остались 215 депутатов. При этом в соответствии с положениями ст. 83 Конституции Украины, в состав коалиции парламентских фракций должно входить большинство депутатов Украины от конституционного состава Верховной рады, то есть не менее 226 человек (из 450). «Тот факт, что формально в коалицию не входило большинство депутатов Рады, никак не мешал ей принимать законы. Все это время работало ситуативное большинство, хотя де-факто коалиции не было», — отмечает эксперт Фесенко.

Как президент может бороться с коррупцией

В ходе предвыборной кампании Зеленский неоднократно обвинял старые власти в коррумпированности, а его представители заявляли о планах «перезагрузить» работу антикоррупционных органов. Однако и здесь он не может радикально повлиять на ситуацию — из-за автономности антикоррупционных ведомств.

В 2014-2015 годах Порошенко создал на Украине три новых ведомства: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специальную антикоррупционную прокуратура (САП) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). Их создание было одним из условий Европейского союза при заключении соглашения о введении безвизового режима с Украиной, которое вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Главной особенностью этих органов должна быть их автономность и невозможность повлиять на их работу какой-либо из ветвей власти:

Директор НАБУ назначается на должность по представлению конкурсной комиссии в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора. В состав конкурсной комиссии входит по три человека от президента, правительства и Верховной рады Украины.

Назначение на административные должности в САП осуществляет генеральный прокурор также по результатам открытого конкурса. Организацию и проведение конкурса осуществляет комиссия, в состав которой входят четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины, и семь человек, определенных Радой.

Члены НАЗК также назначаются на должность кабинетом министров Украины сроком на четыре года по результатам конкурса.

Уже больше года НАБУ и САП находятся в конфликте. В марте 2018 года глава НАБУ Артем Сытник обвинил главу САП Назара Холодницкого в том, что тот «сливал» информацию о готовящихся обысках тем, у кого их должны были проводить. Кроме того, Холодницкий, по словам Сытника, давил на чиновников и прокуроров, чтобы те принимали нужные (удобные Холодницкому и его ближайшему окружению) решения. В доказательство своих слов Сытник опубликовал материалы, добытые при прослушке кабинета главы САП, однако никаких последствий для Холодницкого это пока не имело.

На Украине также должен быть создан Высший антикоррупционный суд, закон о создании которого парламент принял в июне 2018 года.