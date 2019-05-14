В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

Свой пост действующий министр иностранных дел Украины покинет после прихода ко власти в республике команды Зеленского. Также отставка, заметили там, скорее всего, ожидает главу украинского МВД и генпрокурора

Павел Климкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту. Об этом в эфире телеканала Newsone заявил спикер по политическим вопросам команды избранного главы государства Дмитрий Разумков.

«Я никогда не даю 100%, [но] 99%, что этого не произойдет», — ответил он на вопрос журналиста о том, останется ли нынешний глава МИД на своей должности.

С такой же вероятностью, по словам Разумкова, свой пост покинет действующий министр внутренних дел Украины Степан Полторак и генпрокурор Юрий Луценко. Помешать отставке последнего, указал политконсультант, может только Верховная рада.

«Помочь на момент перехода и передать дела — это с одной стороны их добрая воля, а с другой стороны — их обязанность», — заметил Разумков. «Нельзя бросать государство только потому, что избрали другого президента», — добавил он, подчеркнув, что «это не значит, что кто-то должен будет остаться, оказывая эту поддержку, в том или ином кабинете».

Также Разумков прокомментировал ультиматум, который Климкин выдвинул Евросоюзу из-за антироссийских санкций. «Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к «Минску» привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к России», — заметил он. «Так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным», — резюмировал Разумков.