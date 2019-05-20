Министр обороны Украины написал заявление об отставке

Полторак занимал свой пост с октября 2014 года. Ранее в понедельник о решении подать в отставку объявил глава СБУ Василий Грицак

Степан Полторак (Фото: Borna Filic / PA Images / ТАСС)

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Он опубликовал в Facebook фотографию подписанного им заявления, поданного на имя президента Украины Владимира Зеленского.

«Прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос о моем увольнении с должности министра обороны Украины», — говорится в заявлении.

Запись в facebook пользователя Степан Полторак

Ранее в понедельник о решении уйти в отставку объявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, а также его заместители.

20 мая в здании Верховной рады Зеленский принес присягу на Конституции и Пересопницком Евангелии и вступил в должность президента Украины, после чего предложил правительству Украины уйти в отставку.