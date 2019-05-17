Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Глава МИД заявил, что намерен принять участие в выборах в Верховную раду. Свое завление он направит в парламент после присяги Владимира Зеленского

Павел Климкин (Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Климкин также заявил о планах участвовать в парламентских выборах.

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