Общество , 15:16
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Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины
Глава МИД заявил, что намерен принять участие в выборах в Верховную раду. Свое завление он направит в парламент после присяги Владимира Зеленского
Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Он отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Климкин также заявил о планах участвовать в парламентских выборах.
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