Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Вместо Виктора Муженко новый президент Украины назначил на должность начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака

Руслан Хомчак (Фото: mil.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, одним из которых уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба ВСУ, а вторым назначил на этот пост Руслана Хомчака. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Виктор Муженко занял должность начальника Генштаба ВСУ 3 июля 2014 года. Спустя месяц ему было присвоено звание генерал-полковника. В октябре 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил Муженко звание генерала армии.

Руслан Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в белорусском Краснознаменном военном округе. В августе 2013 года получил звание генерал-лейтенанта, а в 2016 году был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.