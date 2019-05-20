Первая речь президента Владимира Зеленского. Главное

О Донбассе и Крыме: «И Крым, и Донбасс — это украинская земля. Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы».
О роспуске парламента: «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва»
О переговорах: «Меня часто спрашивали: а на что вы готовы для остановки огня? Странный вопрос! А на что вы, украинцы, готовы? Я готов даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир. <...> «История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что началом этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Следующее, с чем предстоит иметь дело, — вернуть территории, хотя нельзя утратить то, что и так свое. Но нам нужно возвращать не только территории, но и людей».
О первых законах: «Я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — сказал президент депутатам.
О кадрах: «Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца».
О портрете: «Мое избрание доказывает, что граждане устали от системных политиков. Мы создаем страну других возможностей, где есть честные, прозрачные правила игры и закон один для всех. Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент не идол, президент — это не портрет».
Как отреагировали министры и политики
- Министр обороны обороны Украины Степан Полторак написал заявление об увольнении. «Господин президент Украины — верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, <...> прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины», — говорится в тексте заявления (фото Полторак опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook). Ранее заявление об отставке подал министр иностранных дел Павел Климкин. Министры обороны и иностранных дел — единственные, кого президент Украины может рекомендовать к назначению. Выбор остальных — прерогатива премьер-министра.
- Службу безопасности Украины возглавляет Василий Грицак, который уже подал в отставку, но для ее утверждения необходимо голосование парламента. Генпрокурор Юрий Луценко пока о планах покинуть свой пост не сообщал.
- Заявления главы государства недостаточно для роспуска Рады, необходим указ. «Само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов», — сказал депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Иван Винник (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, выборы могут состояться 14 июля.
- Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко пожелал Зеленскому не искать новых харьковских соглашений с Россией (подписаны с российской стороной Виктором Януковичем в 2010 году: в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму Украина получила скидку на газ). «Сходил на инаугурационное шоу. И в день, когда избранный президент в зените славы, хочу пожелать ему три вещи: не искать новые харьковские соглашения с Россией, не подписывать новых кабальных договоров с «Газпромом» и не бояться украинского языка. А наоборот, любить его и поддерживать», — написал вице-премьер в Twitter.