Первая речь президента Владимира Зеленского. Главное

О Донбассе и Крыме: «И Крым, и Донбасс — это украинская земля. Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы».

О роспуске парламента: «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва»

О переговорах: «Меня часто спрашивали: а на что вы готовы для остановки огня? Странный вопрос! А на что вы, украинцы, готовы? Я готов даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир. <...> «История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что началом этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Следующее, с чем предстоит иметь дело, — вернуть территории, хотя нельзя утратить то, что и так свое. Но нам нужно возвращать не только территории, но и людей».

О первых законах: «Я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — сказал президент депутатам.

О кадрах: «Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца».

О портрете: «Мое избрание доказывает, что граждане устали от системных политиков. Мы создаем страну других возможностей, где есть честные, прозрачные правила игры и закон один для всех. Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент не идол, президент — это не портрет».

Как отреагировали министры и политики