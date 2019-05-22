«Люди хотят видеть новые лица»: кто вошел в команду президента Зеленского

Андрей Богдан, глава администрации президента

Опыт в политике: около 12 лет

Родился в 1976 году в Львове. В 2007 и 2014 годах баллотировался в Верховную раду от партии Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона». С 2007 по 2010 год работал замминистра юстиции по вопросам борьбы с коррупцией. В правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче занимал пост уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

После Майдана из кабинета уволен, а в сентябре 2014-го попал в список подлежащих люстрации по закону «Об очищении власти».

После ухода из правительства стал внештатным советником украинского олигарха Игоря Коломойского, который с 2014 по 2015 год занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Работал главным юрисконсультом юридической фирмы «Статус», представляя интересы Коломойского и его партнеров по группе «Приват». Среди клиентов — Геннадий Корбан, бывший заместитель Коломойского в днепропетровской обладминистрации, глава партии УКРОП, обвиненный в 2015 году в создании преступной организации и растрате имущества.

«Он креативщик с юридической платформой и отличным чувством юмора. Он сильный, умеет продавливать какие-то вопросы, настоять», — отозвался о Богдане другой назначенный в администрацию соратник Зеленского, Сергей Шефир.

Депутатов подобное назначение не порадовало. «Улицу Банковую можно переименовать в Приватбанковую», — негодовал в Раде депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко (на Банковой в Киеве расположена администрация президента, а Приватбанк принадлежал Коломойскому)