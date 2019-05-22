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Политика ,  
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«Люди хотят видеть новые лица»: кто вошел в команду президента Зеленского

Владимир Зеленский 21 мая сделал первые назначения в своей администрации. В полномочия президента Украины он вступил накануне. Назначенных можно условно разделить на две группы: близкие к бывшему шоумену по «Кварталу 95» и выходцы из окружения миллиардера Игоря Коломойского, присоединившиеся к команде Зеленского несколько лет назад. Кто получил посты — в фотогалерее РБК
Андрей Богдан, глава администрации президента
Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС

Опыт в политике: около 12 лет

Родился в 1976 году в Львове. В 2007 и 2014 годах баллотировался в Верховную раду от партии Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона». С 2007 по 2010 год работал замминистра юстиции по вопросам борьбы с коррупцией. В правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче занимал пост уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

После Майдана из кабинета уволен, а в сентябре 2014-го попал в список подлежащих люстрации по закону «Об очищении власти».

После ухода из правительства стал внештатным советником украинского олигарха Игоря Коломойского, который с 2014 по 2015 год занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Работал главным юрисконсультом юридической фирмы «Статус», представляя интересы Коломойского и его партнеров по группе «Приват». Среди клиентов — Геннадий Корбан, бывший заместитель Коломойского в днепропетровской обладминистрации, глава партии УКРОП, обвиненный в 2015 году в создании преступной организации и растрате имущества.

«Он креативщик с юридической платформой и отличным чувством юмора. Он сильный, умеет продавливать какие-то вопросы, настоять», — отозвался о Богдане другой назначенный в администрацию соратник Зеленского, Сергей Шефир.

Депутатов подобное назначение не порадовало. «Улицу Банковую можно переименовать в Приватбанковую», — негодовал в Раде депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко (на Банковой в Киеве расположена администрация президента, а Приватбанк принадлежал Коломойскому)

Сергей Трофимов, первый замглавы администрации президента
Фото: Руслан Новосёл / «Детектор медіа»

Опыт в политике: нет

С 2005 года работал исполнительным продюсером «Студии Квартал 95», был куратором кинематографического направления развития.

«Немалая часть назначенных в администрацию президента — команда «Квартала 95», так как Зеленский верит людям, которых знает. У них нет опыта, но это не страшно. Люди хотят видеть новые лица. Назначить в администрацию президента новых людей с опытом работы в АП априори невозможно», — объяснил РБК логику назначений собеседник из окружения президента Украины

Руслан Рябошапка, замглавы администрации президента
Фото: Dmytro EXPERT / ZEkomanda / Youtube

Опыт в политике: около 21 года

Родился в 1976 году в Одесской области. В 2001-м стал замдиректора департамента в Министерстве юстиции, потом до 2010 года работал в министерстве на разных должностях. В 2011–2013-м — заместитель директора департамента юридического обеспечения секретариата кабинета министров Украины (его возглавлял бежавший в Россию после Майдана Николай Азаров). В 2013–2014 годах был начальником департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации Transparency International Украина, в 2016–2017-м — член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

На выборах 2019 года был советником Зеленского. Заслуженный юрист Украины, награжден почетной грамотой кабинета министров

Кирилл Тимошенко, замглавы администрации президента
Фото: kirill.timoshenko / Facebook

Опыт в политике: нет

Бывший спортивный журналист, руководитель продакшн-компании GoodMedia, у которой несколько направлений работы: телепродакшн, политический и коммерческий пиар, SMM, организация предвыборных туров, съездов и концертов. Но известна она в основном благодаря работе в сфере политического пиара. GoodMedia снимала предвыборные ролики Зеленского, в том числе тот, где он вызывает Порошенко на дебаты на стадион.

В октябре 2014 года на телеканале «1+1» вышел фильм производства GoodMedia «Битва за Днепр». Он рассказывал о работе команды главы Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского

Юрий Костюк, замглавы администрации президента
Фото: Yuriy Kostyuk / Facebook

Опыт в политике: нет

Сценарист сериала «Слуга народа». Во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского

Руслан Хомчак, глава Генштаба
Фото: ТСН / Youtube

На службе более 30 лет

Родился в 1967 году в Ровно. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины, участник антитеррористической операции (АТО), командовал сектором Б сил АТО в Донецкой области и операцией по взятию Иловайска в 2014 году, а затем выводом войск из окружения (иловайского котла); потери под Иловайском стали одними из самых масштабных для украинских сил за время боевых действий на востоке страны.

С 2016 года — начальник штаба, первый заместитель командующего сухопутными войсками Украины.

Назначение Хомчака «приятно поразило» Геннадия Корбана, который во время иловайских событий был заместителем Коломойского в Днепропетровской области

Сергей Шефир, первый помощник президента
Фото: Андрей Горб / thebabel.net

Опыт в политике: нет

Родился в 1964 году в Кривом Роге, друг и бизнес-партнер Зеленского, соучредитель студии «Квартал 95». Познакомился с будущим президентом в 1995-м на фестивале КВН в Кривом Роге, который организовывал: заметил молодого Зеленского и позвал в команду «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» (в 1997 году стала чемпионом высшей лиги КВН; потом Зеленский ушел оттуда и основал свою команду «95-й квартал»). В 2003 году вместе с будущим президентом Украины основал студию «Квартал 95».

Зеленский и Шефир жили и работали в одной квартире в Москве, вместе шли к победе «Транзита» в высшей лиге КВН, пишет издание «The Бабель». В Киеве они до недавнего времени тоже работали вместе, за соседними столами в студии

Андрей Ермак, помощник президента
Фото: slovoidilo.ua

Опыт в политике: нет

Занимается адвокатурой с 1995 года. Основал Международную юридическую компанию. Является также основателем Garnet International Media Group и продюсером нескольких фильмов

Руслан Стефанчук, советник президента, представитель президента в Верховной раде
Фото: ruslan.stefanchuk / Facebook

Опыт в политике: не менее восьми лет

Родился в 1975 году в Тернополе. Работал помощником народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Анатолия Матвиенко, а также нынешнего вице-премьера Степана Кубива. В 2011–2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной рады Украины. По его словам, познакомился с экс-лидером «95-го квартала» Владимиром Зеленским еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН.

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук. Был советником Зеленского во время предвыборной кампании, отвечал за разработку реформы органов государственной власти, внешнеполитической программы кандидата и за идеологические вопросы

Михаил Федоров, советник президента
Фото: Svobodnaya.academy / Facebook

Опыт в политике: нет

Руководил диджитал-кампанией в штабе Владимира Зеленского. Отдел Федорова отвечал в «Зе! Команде» за продвижение кандидата в Telegram, Instagram и YouTube

Андрей Герус, представитель президента в кабмине
Фото: Andriy.gerus / Facebook

Опыт в политике: не менее пяти лет

Родился в 1982 году в Нововолынске. В августе 2014 года был назначен членом Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). До этого был директором по инвестиционной деятельности ООО «Конкорд Капитал».

В июле 2015 года был уволен из комиссии. Тогда же баллотировался в киевский горсовет от партии мэра Львова Андрея Садового «Самопомощь». С 2017 года возглавляет Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Елизавета Антонова
Теги: мультимедиа, Владимир Зеленский, президент Украины, назначения
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