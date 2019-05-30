Рада отказалась отпускать в отставку премьера Украины Гройсмана

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,97 +0 EUR Бирж. 72,36 +0,04 Brent 68,92 +0,69% USD Нал. 65,38 64,57 EUR Нал. 72,87 71,97 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1135 +0,0002 BTC/USD Бирж. 8 781,80 +100,20 IMOEX 2 652,25 +0,42% RTSI 1 285,95 +0,79% DJIA 25 126,41 -0,87% Nasdaq 7 547,31 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-4,18%) прогноз BNP Paribas к 28.06.19
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-4,18%) прогноз BNP Paribas к 28.06.19
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 12:55
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян Экономика, 13:31 Рада отказалась отпускать в отставку премьера Украины Гройсмана Политика, 13:28 Спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени Финансы, 13:24 Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ Общество, 13:24 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 13:23 СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Рубина» в «Динамо» Спорт, 13:16 Кремль предложил социологам проанализировать динамику рейтингов Путина Политика, 13:05 Как живут мальтийцы и чему у них можно научиться (а чему не стоит) Стиль, 13:03 Работа с видом на столицу: как альпинисты моют небоскребы «Москва-Сити» Недвижимость, 12:59  В Киеве переименуют улицу Российская в честь погибшего в Донбассе солдата Общество, 12:59 Кто должен купить кассу до 1 июля 2019 года Партнерский материал, 12:55 Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после отчета за II квартал Финансы, 12:49 Кремль не получил приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии Политика, 12:44 ФАС проверит информацию о двукратном подорожании билетов в плацкарт Общество, 12:43
Выборы на Украине ,  
0 
Рада отказалась отпускать в отставку премьера Украины Гройсмана
Поддержали отставку 97 депутатов при необходимом минимум в 226 голосов
Владимир Гройсман (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Верховная рада проголосовала против отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За высказались 97 депутатов, против - 63. Для утверждения отставки требовалось не менее 226 голосов.

Парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» высказалась против ухода Гройсмана. В условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку все это может привести к полному хаосу, подчеркнул депутат от БПП Вадим Денисенко.

«Пусть работает», — прокомментировал РБК официальный представитель БПП в Раде Александр Черненко решение фракции оставить премьера. Решение парламента не лишит Гройсмана возможности баллотироваться в Раду на досрочных выборах 21 июля, но он будет заниматься правительством, а не выборами, отметил Черненко.

В свою очередь, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась за отставку главы правительства. «Считаю, что если Гройсман собственноручно написал и подал заявление об отставке, то парламент не просто должен удовлетворить его, а обязан отправить в отставку это правительство», — подчеркнула она. По мнению Тимошенко, за последние годы работа действующего правительства привела к «тупиковой экономической и несправедливой социальной ситуации».

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в разговоре с журналистами выразил надежду, что парламент поддержит отставку Гройсмана. «Если не будет удовлетворена отставка правительства, мы знаем, что есть процедура — правительство поработает дальше», — пояснил тогда Стефанчук.

Президент Владимир Зеленский призвал украинское правительство уйти в отставку 20 мая во время инаугурационной речи. Одновременно с этим он заявил о решении досрочно распустить Верховную Раду. Вскоре после этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания кабинета министров 22 мая.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер обратился к парламенту с просьбой удовлетворить его отставку.

Внеочередные парламентские выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Гройсман, Верховная Рада, отставка
Материалы по теме
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах
Политика
Гройсман потребовал от Зеленского внесения кандидатуры нового премьера
Политика
Гройсман заявил о продолжении работы Рады и кабмина до очередных выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter