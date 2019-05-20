Глава СБУ и его замы объявили об отставке в день инаугурации Зеленского

Глава СБУ и его замы объявили об отставке в день инаугурации Зеленского

Помимо него рапорт об увольнении подадут Владимиру Зеленскому и заместители главы спецслужбы Василия Грицака, а также другие члены команды СБУ, которые «встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии»

Василий Грицак (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил об уходе в отставку после пости четырех лет работы на этом посту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», — говорится в заявлении Грицака, которое размещено на официальном сайте спецслужбы.

Кроме того, он добавил, что рапорты об увольнении написали все его заместители.

Материал дополняется.