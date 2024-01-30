 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кара-Мурзу на четыре месяца перевели в единое помещение камерного типа

Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа как «злостного нарушителя»
Кара-Мурза сообщил, что причиной стал отказ вставать по команде «подъем», которую, по его словам, даже не включили. Оппозиционер осужден на 25 лет колонии за госизмену, вину он не признал
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), осужденного на 25 лет колонии строгого режима (за госизмену, осуществление деятельности нежелательной организации и распространение фейков о российской армии), перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), что считается самым строгим наказанием в колониях. Об этом РБК сообщила адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.

По ее словам, о переводе в ЕПКТ подзащитный рассказал ей в письме, копию которого она также передала РБК.

В письме Кара-Мурза рассказал, что 26 января его без всякого предупреждения вызвали на «комиссию» за очередное «злостное нарушение». По словам оппозиционера, ему вменили в вину то, что он не встал по команде «подъем», которую ему даже не включили. После этого его перевели в ИК-7 в Омске, где есть специальный корпус с ЕПКТ (ранее он отбывал наказание в ИК-6 в том же городе).

В «одиночке» в ЕПКТ Кара-Мурза должен пробыть четыре месяца — до 26 мая, но, по его словам, «эти сроки могут сдвигаться, если опять будет ШИЗО». «У меня все в порядке — одет, обут, накормлен и в тепле, люди здесь все нормальные. Но смысл в самом факте перевода — все надо начинать заново на новом месте», — рассказал оппозиционер.

РБК направил запрос во ФСИН.

Что такое ЕПКТ и за что туда могут отправить

ЕПКТ представляет собой специальное помещение исправительного учреждения, состоящее из камер. Как правило, они одно-, двух-, четырех- и шестиместные. Такие помещения обычно находятся в одном блоке с ШИЗО (штрафной изолятор) в отдельном изолированном участке.

В п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК России («Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы») сказано, что за нарушение порядка отбывания наказания к осужденным к лишению свободы мужчинам может применяться перевод в ЕПКТ на срок до года. Речь идет о заключенных, которые являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.

ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и судей по делу Кара-Мурзы
Политика
Екатерина Мизулина

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Владимир Кара-Мурза — бывший председатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», в 2015–2016 годах занимал пост заместителя главы Партии народной свободы (ликвидирована в 2023 году по решению суда), с сентября 2019-го по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы» (радиостанция ликвидирована в марте 2022 года).

Оппозиционера арестовали в апреле 2022 года. В совокупности ему предъявили три обвинения: по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность нежелательной организации), ст. 275 (государственная измена). Год спустя Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб. Также ему запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

В последнем слове Кара-Мурза заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание». Защита обжаловала приговор, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе.

Из СИЗО «Водник» его этапировали 4 сентября, 21 сентября он прибыл в омскую колонию.

Санкции в связи с делом Кара-Мурзы ввели США, Евросоюз, Великобритания и Австралия. Под них попали в том числе судьи, сотрудники ФСБ и начальник «Водника» Дмитрий Комнов. Российские власти заявляли, что им «плевать» на санкции.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
При участии
Ольга Ваганова
Владимир Кара-Мурза ИК-7 одиночная камера Омск нарушитель
Материалы по теме
ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и судей по делу Кара-Мурзы
Политика
Австралия ввела санкции против «агентов ФСБ» из-за дела Кара-Мурзы
Политика
Владимира Кара-Мурзу доставили в омскую колонию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 17:53
Стоит ли участвовать в IPO «Делимобиля»: мнения аналитиков Pro, 19:06
Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины Политика, 19:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
В клубе КХЛ отреагировали на блокировку счетов из-за долгов Спорт, 18:54
Минэк оценил новый прогноз МВФ по России словами «привычная практика» Экономика, 18:54
Автор «Черного лебедя» предупредил о «смертельной спирали» для США Политика, 18:52
Футбольные клубы потратили рекордную сумму на трансферы в 2023 году Спорт, 18:47
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
ЮАР сообщила о «тихонечко стучащихся» в БРИКС странах глобального Севера Политика, 18:42
Какие запросы бизнеса могут удовлетворить отечественные ИТ-услуги РБК и Softline, 18:40
В селе Старый Хутор в Белгородской области взорвался украинский дрон Политика, 18:38
На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать XCITE. Что это Авто, 18:25
Леве из «Би-2» разрешили улететь в Израиль Общество, 18:25
Кара-Мурзу на четыре месяца перевели в единое помещение камерного типа Политика, 18:17
«Ожидают с нетерпением». Что будет с биткоином после заседания ФРС Крипто, 18:10