Кара-Мурзу на четыре месяца перевели в единое помещение камерного типа

Кара-Мурза сообщил, что причиной стал отказ вставать по команде «подъем», которую, по его словам, даже не включили. Оппозиционер осужден на 25 лет колонии за госизмену, вину он не признал

Владимир Кара-Мурза (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), осужденного на 25 лет колонии строгого режима (за госизмену, осуществление деятельности нежелательной организации и распространение фейков о российской армии), перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), что считается самым строгим наказанием в колониях. Об этом РБК сообщила адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.

По ее словам, о переводе в ЕПКТ подзащитный рассказал ей в письме, копию которого она также передала РБК.

В письме Кара-Мурза рассказал, что 26 января его без всякого предупреждения вызвали на «комиссию» за очередное «злостное нарушение». По словам оппозиционера, ему вменили в вину то, что он не встал по команде «подъем», которую ему даже не включили. После этого его перевели в ИК-7 в Омске, где есть специальный корпус с ЕПКТ (ранее он отбывал наказание в ИК-6 в том же городе).

В «одиночке» в ЕПКТ Кара-Мурза должен пробыть четыре месяца — до 26 мая, но, по его словам, «эти сроки могут сдвигаться, если опять будет ШИЗО». «У меня все в порядке — одет, обут, накормлен и в тепле, люди здесь все нормальные. Но смысл в самом факте перевода — все надо начинать заново на новом месте», — рассказал оппозиционер.

РБК направил запрос во ФСИН.

Что такое ЕПКТ и за что туда могут отправить ЕПКТ представляет собой специальное помещение исправительного учреждения, состоящее из камер. Как правило, они одно-, двух-, четырех- и шестиместные. Такие помещения обычно находятся в одном блоке с ШИЗО (штрафной изолятор) в отдельном изолированном участке. В п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК России («Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы») сказано, что за нарушение порядка отбывания наказания к осужденным к лишению свободы мужчинам может применяться перевод в ЕПКТ на срок до года. Речь идет о заключенных, которые являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.

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Владимир Кара-Мурза — бывший председатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», в 2015–2016 годах занимал пост заместителя главы Партии народной свободы (ликвидирована в 2023 году по решению суда), с сентября 2019-го по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы» (радиостанция ликвидирована в марте 2022 года).

Оппозиционера арестовали в апреле 2022 года. В совокупности ему предъявили три обвинения: по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность нежелательной организации), ст. 275 (государственная измена). Год спустя Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб. Также ему запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

В последнем слове Кара-Мурза заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание». Защита обжаловала приговор, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе.

Из СИЗО «Водник» его этапировали 4 сентября, 21 сентября он прибыл в омскую колонию.

Санкции в связи с делом Кара-Мурзы ввели США, Евросоюз, Великобритания и Австралия. Под них попали в том числе судьи, сотрудники ФСБ и начальник «Водника» Дмитрий Комнов. Российские власти заявляли, что им «плевать» на санкции.