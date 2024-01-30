Кара-Мурзу на четыре месяца перевели в единое помещение камерного типа
Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), осужденного на 25 лет колонии строгого режима (за госизмену, осуществление деятельности нежелательной организации и распространение фейков о российской армии), перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), что считается самым строгим наказанием в колониях. Об этом РБК сообщила адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.
По ее словам, о переводе в ЕПКТ подзащитный рассказал ей в письме, копию которого она также передала РБК.
В письме Кара-Мурза рассказал, что 26 января его без всякого предупреждения вызвали на «комиссию» за очередное «злостное нарушение». По словам оппозиционера, ему вменили в вину то, что он не встал по команде «подъем», которую ему даже не включили. После этого его перевели в ИК-7 в Омске, где есть специальный корпус с ЕПКТ (ранее он отбывал наказание в ИК-6 в том же городе).
В «одиночке» в ЕПКТ Кара-Мурза должен пробыть четыре месяца — до 26 мая, но, по его словам, «эти сроки могут сдвигаться, если опять будет ШИЗО». «У меня все в порядке — одет, обут, накормлен и в тепле, люди здесь все нормальные. Но смысл в самом факте перевода — все надо начинать заново на новом месте», — рассказал оппозиционер.
РБК направил запрос во ФСИН.
Что такое ЕПКТ и за что туда могут отправить
ЕПКТ представляет собой специальное помещение исправительного учреждения, состоящее из камер. Как правило, они одно-, двух-, четырех- и шестиместные. Такие помещения обычно находятся в одном блоке с ШИЗО (штрафной изолятор) в отдельном изолированном участке.
В п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК России («Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы») сказано, что за нарушение порядка отбывания наказания к осужденным к лишению свободы мужчинам может применяться перевод в ЕПКТ на срок до года. Речь идет о заключенных, которые являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.
Владимир Кара-Мурза — бывший председатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», в 2015–2016 годах занимал пост заместителя главы Партии народной свободы (ликвидирована в 2023 году по решению суда), с сентября 2019-го по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы» (радиостанция ликвидирована в марте 2022 года).
Оппозиционера арестовали в апреле 2022 года. В совокупности ему предъявили три обвинения: по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность нежелательной организации), ст. 275 (государственная измена). Год спустя Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб. Также ему запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.
В последнем слове Кара-Мурза заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание». Защита обжаловала приговор, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе.
Из СИЗО «Водник» его этапировали 4 сентября, 21 сентября он прибыл в омскую колонию.
Санкции в связи с делом Кара-Мурзы ввели США, Евросоюз, Великобритания и Австралия. Под них попали в том числе судьи, сотрудники ФСБ и начальник «Водника» Дмитрий Комнов. Российские власти заявляли, что им «плевать» на санкции.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео