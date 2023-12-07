Австралия ввела санкции против «агентов ФСБ» из-за дела Кара-Мурзы

В санкционный список попали 13 человек — это сотрудники ФСБ, Следственного комитета, замминистра юстиции Олег Свириденко и судьи Басманного и Мосгорсуда

Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Австралия ввела санкции в отношении россиян, которых Канберра считает причастными к отравлению оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) в 2015 и 2017 годах и его уголовному преследованию.

Как сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг, финансовые ограничения и запрет на поездки распространяются на трех «агентов ФСБ» и еще десятерых человек. Согласно списку на сайте кабмина, в список вошли:

сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев;

заместитель министра юстиции Олег Свириденко;

первый замепред Следственного комитета Эдуард Кабурнеев;

заместители председателя СК Сергей Горяйнов и Елена Леоненко;

замруководителя Главного следственного управления СК Денис Колесников;

следователь по особо важным делам Андрей Задачин;

судья Басманного суда Елена Ленская;

судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина;

прокурор Борис Локтионов.

До этого санкции в связи с делом Кара-Мурзы ввели Великобритания, Евросоюз, Канада и США.

17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, осуществлении деятельности нежелательной организации и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер не признал вину и назвал уголовное дело политически мотивированным. В последнем слове он сказал, что «такая сейчас в России цена за немолчание». Защита обжаловала приговор, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе. В конце сентября оппозиционера этапировали из СИЗО «Водник» в ИК-6 в Омской области.

В СИЗО Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. Защита сообщала, что за время заключения здоровье оппозиционера серьезно ухудшилось.