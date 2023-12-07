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Политика ,  
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Австралия ввела санкции против «агентов ФСБ» из-за дела Кара-Мурзы

Австралия ввела санкции против судей, сотрудников ФСБ и СК из-за дела Кара-Мурзы
В санкционный список попали 13 человек — это сотрудники ФСБ, Следственного комитета, замминистра юстиции Олег Свириденко и судьи Басманного и Мосгорсуда
Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом)
Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Австралия ввела санкции в отношении россиян, которых Канберра считает причастными к отравлению оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) в 2015 и 2017 годах и его уголовному преследованию.

Как сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг, финансовые ограничения и запрет на поездки распространяются на трех «агентов ФСБ» и еще десятерых человек. Согласно списку на сайте кабмина, в список вошли:

  • сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев;
  • заместитель министра юстиции Олег Свириденко;
  • первый замепред Следственного комитета Эдуард Кабурнеев;
  • заместители председателя СК Сергей Горяйнов и Елена Леоненко;
  • замруководителя Главного следственного управления СК Денис Колесников;
  • следователь по особо важным делам Андрей Задачин;
  • судья Басманного суда Елена Ленская;
  • судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина;
  • прокурор Борис Локтионов.

До этого санкции в связи с делом Кара-Мурзы ввели Великобритания, Евросоюз, Канада и США.

Владимира Кара-Мурзу доставили в омскую колонию
Политика
Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом)

17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, осуществлении деятельности нежелательной организации и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер не признал вину и назвал уголовное дело политически мотивированным. В последнем слове он сказал, что «такая сейчас в России цена за немолчание». Защита обжаловала приговор, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе. В конце сентября оппозиционера этапировали из СИЗО «Водник» в ИК-6 в Омской области.

В СИЗО Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. Защита сообщала, что за время заключения здоровье оппозиционера серьезно ухудшилось.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Кара-Мурза-младший санкции Австралия ФСБ Следственный комитет

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