ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и судей по делу Кара-Мурзы
Евросоюз включил в санкционный список, связанный с нарушением прав человека, Екатерину Мизулину и «Лигу безопасного интернета», которую она возглавляет. Совет ЕС счел, что ее действия нарушают «свободы мнений и их свободного выражения».
Также в перечень попали столичный Головинский межрайонный прокурор Олег Алыпов, судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Их внесение в перечень связано с делом о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом).
Мизулина отреагировала на сообщение о введенных против нее санкциях в телеграм-канале: «Служу России».
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