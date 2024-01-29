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Война санкций ,  
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ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и судей по делу Кара-Мурзы

ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета
Сюжет
Война санкций
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Евросоюз включил в санкционный список, связанный с нарушением прав человека, Екатерину Мизулину и «Лигу безопасного интернета», которую она возглавляет. Совет ЕС счел, что ее действия нарушают «свободы мнений и их свободного выражения».

Также в перечень попали столичный Головинский межрайонный прокурор Олег Алыпов, судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Их внесение в перечень связано с делом о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом).

Мизулина отреагировала на сообщение о введенных против нее санкциях в телеграм-канале: «Служу России».

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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