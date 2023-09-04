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Владимира Кара-Мурзу этапировали из СИЗО

Владимира Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО «Водник»
Владимир Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам, находился в СИЗО «Водник», но незадолго до дня рождения его этапировали, куда именно — пока неизвестно, сообщили жена и адвокат оппозиционера
Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом)
Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), приговоренного к 25 годам лишения свободы, этапировали из СИЗО, сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) его жена Евгения.

«В полной секретности, в неизвестном направлении и перед днем рождения, чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со всего света», — написала она. 7 сентября Кара-Мурзе исполнится 42 года.

Оппозиционер находился в московском СИЗО «Водник». Его адвокат Вадим Прохоров сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что его подзащитного этапировали утром 4 сентября, не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор. «Куда — пока не знаем, пытаемся выяснить», — написал он.

РБК направил запросы в УФСИН России по Москве, ФСИН России.

Приговор Кара-Мурзе вынесли 17 апреля. Его признали виновным в госизмене, осуществлении деятельности нежелательной организации и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер не признал вину и назвал уголовное дело политически мотивированным. В последнем слове он сказал, что «такая сейчас в России цена за немолчание». Защита обжаловала приговор, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе

В СИЗО Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. Защита сообщала, что за время заключения здоровье оппозиционера серьезно ухудшилось; в июне он сообщил, что перестал получать письма.

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