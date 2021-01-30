СК завел дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»

По данным следствия, Александр Хоменко похитил из бюджета Московской области более 30 млн руб., полученных в качестве оплаты по госконтрактам на ремонт здания техникума. Бизнесмен находится на Украине, его объявили в розыск

В отношении руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщается на сайте Следственного комитета. По данным ведомства, он оказывал финансовую помощь Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом).

Как сообщает СК, в 2017, 2018 и 2019 годах юридические лица, которыми руководил Хоменко, заключили десять госконтрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. Следствие утверждает, что руководитель «Строй Инжиниринг» внес в документы ложные сведения о стоимости работ и «ввел в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области».

В итоге, по данным СК, Хоменко и его соучастники похитили более 30 млн руб., полученных из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам.

Хоменко обвиняется по трем эпизодам ч 4. ст. 159. По данным следователей, сейчас бизнесмен находится на территории Украины, ведомство заявило, что он объявлен в розыск.