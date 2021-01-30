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Политика ,  
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СК завел дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»

По данным следствия, Александр Хоменко похитил из бюджета Московской области более 30 млн руб., полученных в качестве оплаты по госконтрактам на ремонт здания техникума. Бизнесмен находится на Украине, его объявили в розыск

В отношении руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщается на сайте Следственного комитета. По данным ведомства, он оказывал финансовую помощь Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом).

Как сообщает СК, в 2017, 2018 и 2019 годах юридические лица, которыми руководил Хоменко, заключили десять госконтрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. Следствие утверждает, что руководитель «Строй Инжиниринг» внес в документы ложные сведения о стоимости работ и «ввел в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области».

В итоге, по данным СК, Хоменко и его соучастники похитили более 30 млн руб., полученных из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам.

СК обвинил Навального в мошенничестве с пожертвованиями
Политика
Алексей Навальный

Хоменко обвиняется по трем эпизодам ч 4. ст. 159. По данным следователей, сейчас бизнесмен находится на территории Украины, ведомство заявило, что он объявлен в розыск.

Человек по имени Александр Хоменко упоминается в списке волонтеров и жертвователей в отчете ФБК за 2013 год.

В конце декабря СК обвинил в мошенничестве основателя ФБК оппозиционера Алексея Навального и «иных лиц». По утверждению ведомства, они потратили более 356 млн руб. из пожертвований сторонников фонда на личные цели — «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)».

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Навальный сейчас находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». 17 января он вернулся в Москву из Берлина, где с августа лечился и проходил реабилитацию. В тот же день его задержали, а затем оппозиционера поместили под стражу на 30 суток. ФСИН потребовала заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. Рассмотрение ходатайства запланировано на 2 февраля.

После ареста оппозиционера 23 января в десятках российских городов прошли несогласованные с властями акции протестов. Наиболее крупная состоялась в Москве. По данным МВД, в ней участвовали около 4 тыс. человек. Reuters и AP оценили численность протестующих от 15 тыс. до 40 тыс. человек. Как сообщил «ОВД-Инфо», во время митингов были задержаны более 4 тыс. человек, власти официальных данных пока не представили. В Мосгорсуде сообщили, что за неделю в московские суды поступили 1608 дел об административных правонарушениях в связи с митингами.

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

 

В отношении участников митингов 23 января были заведены уголовные дела: часть из них — против организаторов несанкционированных акций, часть — против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Полиция провела обыски в офисах ФБК и студии «Навальный Live». Несколько соратников оппозиционера, в том числе его брат Олег Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь, отправлены под домашний арест. Помимо этого, МВД сообщило о привлечении к административной ответственности почти 270 человек в Москве.

Автор
Наталия Анисимова
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