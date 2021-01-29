В Москве завели более 1,6 тыс. административных дел после акции 23 января

Более 1,5 тыс. из них заведены по статье о нарушении порядка проведения митинга, остальные — по статье о неповиновении сотруднику полиции. Озвученное судом число дел превышает данные правозащитников о числе задержанных в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

В московские суды за неделю поступили 1608 дел об административных провонарушениях, которые были возбуждены в связи с несанкционированной акцией 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщили РБК в Мосгорсуде.

Из них 1567 дел заведены по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). По этим делам 131 человеку уже назначен административный арест, и 352 — административный штраф.

Еще 41 дело возбуждено по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или Росгвардии). Из числа этих дел 23 гражданам назначен административный арест, еще двум — административный штраф.

Остальные материалы дел пока находятся в производстве судов, уточнили в Мосгорсуде.