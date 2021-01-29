Соболь отправили под домашний арест на два месяца

Накануне Любовь Соболь задержали по новому делу, сообщал ее адвокат, и в статусе подозреваемой доставили в изолятор временного содержания

Любовь Соболь (Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС)

Тверской суд Москвы запретил юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь совершать определенные действия и отправил под домашний арест до 23 марта по делу о нарушении санитарных норм за призывы к митингу в пандемию. Ранее ее доставили в суд для избрания меры пресечения.

Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении брата оппозиционера Алексея Навального Олега, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.

Соболь задержали накануне, сообщил «Дождю» ее адвокат Владимир Воронин. Он уточнил, что задержание прошло «по новому делу». Директор ФБК Иван Жданов сообщал, что ее задержали в статусе подозреваемой и доставили в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Туда же отвезли и задержанного Олега Навального.

До этого по нескольким адресам, связанным с Навальным, прошли обыски, в том числе в студии «Навальный LIVE», где в тот момент находилась Соболь.