Суд признал законным арест Алексея Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
Защита владельцев Merlion назвала желание мести причиной уголовного дела Бизнес, 16:19 Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России Политика, 16:17 Месть «бумерам» с Уолл-стрит. Что значит безумный рост GameStop на 1600% Инвестиции, 16:00 Экс-главу Союза биатлонистов России Тихонова обвинили в попытке подкупа Спорт, 15:53 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49 В Москве полиция привлекла 173 родителей за участие их детей в митинге Общество, 15:48 Компания DPD проанализировала данные по сервису для малого бизнеса Пресс-релиз, 15:45 Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса Политика, 15:45 Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям Политика, 15:42 Какие новые разрешения нужны для работы с госзаказом в 2021-м Pro, 15:37 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 15:20 Как научиться программированию с нуля Экономика образования, 15:20  Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет Экономика, 15:19 Суд признал законным арест Алексея Навального Политика, 15:18
Отравление Навального ,  
0 

Суд признал законным арест Алексея Навального

Мособлсуд утвердил арест Алексея Навального. Его взяли под стражу сразу по возвращении из Германии после лечения, ФСИН требует изменить его условное заключение по делу «Ив Роше» на реальное
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Московский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток. Такое решение вынес судья Муса Мусаев, передает корреспондент РБК. Написание постановления заняло у судьи не более пяти минут.

Химкинский горсуд арестовал Навального 18 января, на следующий день после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления. Заседание прошло в здании второго отдела полиции УМВД России по городу Химки, адвокаты и сам оппозиционер были уведомлены о нем за минуту до начала. Начальник отдела полиции Химок Виталий Сенин писал, что вносит «представление о заключении Навального под стражу», при этом в постановлении судьи Елены Морозовой говорится о «продлении задержания» Навального на 30 дней. Опрошенные РБК юристы указывали, что закон не дает оснований для задержания и ареста условно осужденного по тем основаниям, которые есть в деле Навального, а продление задержания на срок более 72 часов невозможно.

В апелляции адвокаты оппозиционера Вадим Кобзев и Ольга Михайлова указали на необоснованность применения к Навальному статей УПК, которые не имеют отношения к его случаю, а также не предусматривают продление задержания до 30 дней. Суд не дал Навальному конфиденциально пообщаться с защитниками и выработать свою позицию для заседания, нарушив принцип равенства сторон, и не обеспечил гласность процесса, утверждают адвокаты. Есть основания опасаться за жизнь и здоровье Навального в заключении, считает защита. Требования полиции арестовать Навального были незаконны, их внесло в суд ненадлежащее должностное лицо, при этом суд, рассматривая ходатайство, вышел за его рамки и вынес решение, возможности которого закон не предусматривает, заявил Кобзев.

Вынося решение прямо в здании полиции, суд нарушил конституционные принципы разделения властей и независимости судебной власти, подчеркнула Михайлова. «Судебная власть, по сути, продемонстрировала явное предпочтение исполнительной власти, проведя заседание прямо на территории инициатора ходатайства об аресте», — сказала адвокат. Кроме того, в этих условиях суд не мог соблюсти тайну совещательной комнаты, уверена она.

«Все такое классное, что я не знаю, с чего начать. Обычно ты берешь решение суда и ищешь там нарушения, перечисляя их в своей апелляционной жалобе. А здесь мы имеем одно большое нарушение. Если вы читали протокол этого судебного заседания, ваша честь, вы должны были смеяться на весь Мособлсуд, потому что это самый смешной документ на свете», — сказал Навальный. С его слов, он уже «давно спускается по лесенке деградации российской судебной системы» и привык к тому, что «огромное количество законов на него не распространяются», однако теперь для него «открылись новые перспективы».

Когда Навальному в отделе полиции сообщили, что прямо сейчас и прямо здесь суд будет решать вопрос о его аресте, он «подумал, что это программа «Розыгрыш», что сейчас разъедутся кулисы, выйдет Путин и скажет: «Ха-ха, Алексей, вот как мы решили пошутить», — заявил он. Навальный не понимает, как задержание может длиться месяц, как задержанный может находиться в «Матросской тишине» и какое отношение к нему имеют статьи УПК, которыми суд первой инстанции обосновал его арест, признался он.

В прениях он назвал суд «проводником демонстративного беззакония» и выразил поддержку арестованным по делам об акции 23 января сторонникам.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию «Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать конкуренты

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Представители МВД и прокуратуры кратко заявили, что находят доводы Навального и его адвокатов несостоятельными. Затем в прениях сторон полицейский вновь перечислил даты неявки оппозиционера в уголовно-исполнительную инспекцию. «Каких-либо нарушений при рассмотрении представления о заключении Навального под стражу судом первой инстанции не выявлено», — заявил представитель МВД, добавив, что «само по себе несогласие стороны защиты с позицией суда не свидетельствует о ее незаконности».

2 февраля суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного осуждения по делу «Ив Роше» на реальное. ФСИН ссылалась на многочисленные случаи неявки Навального на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в том числе в течение пяти месяцев, пока он был в Германии.

Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года в самолете при перелете из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Эксперты бундесвера после того, как Навальный был переправлен для продолжения лечения в Германию, заявили, что в его организме обнаружили следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». Российские врачи следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли. Москва отрицает причастность к отравлению Навального.

Авторы
Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Алексей Навальный арест Мособлсуд
Материалы по теме
Полиция Москвы предостерегла от участия в новых акциях за Навального
Политика
Навальному рассказали об обысках в квартире и задержании брата. Видео
Политика
Прокуратура предостерегла от участия в следующих акциях за Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter