Суд признал законным арест Алексея Навального

Мособлсуд утвердил арест Алексея Навального. Его взяли под стражу сразу по возвращении из Германии после лечения, ФСИН требует изменить его условное заключение по делу «Ив Роше» на реальное

Фото: Владислав Шатило / РБК

Московский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток. Такое решение вынес судья Муса Мусаев, передает корреспондент РБК. Написание постановления заняло у судьи не более пяти минут.

Химкинский горсуд арестовал Навального 18 января, на следующий день после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления. Заседание прошло в здании второго отдела полиции УМВД России по городу Химки, адвокаты и сам оппозиционер были уведомлены о нем за минуту до начала. Начальник отдела полиции Химок Виталий Сенин писал, что вносит «представление о заключении Навального под стражу», при этом в постановлении судьи Елены Морозовой говорится о «продлении задержания» Навального на 30 дней. Опрошенные РБК юристы указывали, что закон не дает оснований для задержания и ареста условно осужденного по тем основаниям, которые есть в деле Навального, а продление задержания на срок более 72 часов невозможно.

В апелляции адвокаты оппозиционера Вадим Кобзев и Ольга Михайлова указали на необоснованность применения к Навальному статей УПК, которые не имеют отношения к его случаю, а также не предусматривают продление задержания до 30 дней. Суд не дал Навальному конфиденциально пообщаться с защитниками и выработать свою позицию для заседания, нарушив принцип равенства сторон, и не обеспечил гласность процесса, утверждают адвокаты. Есть основания опасаться за жизнь и здоровье Навального в заключении, считает защита. Требования полиции арестовать Навального были незаконны, их внесло в суд ненадлежащее должностное лицо, при этом суд, рассматривая ходатайство, вышел за его рамки и вынес решение, возможности которого закон не предусматривает, заявил Кобзев.

Вынося решение прямо в здании полиции, суд нарушил конституционные принципы разделения властей и независимости судебной власти, подчеркнула Михайлова. «Судебная власть, по сути, продемонстрировала явное предпочтение исполнительной власти, проведя заседание прямо на территории инициатора ходатайства об аресте», — сказала адвокат. Кроме того, в этих условиях суд не мог соблюсти тайну совещательной комнаты, уверена она.

«Все такое классное, что я не знаю, с чего начать. Обычно ты берешь решение суда и ищешь там нарушения, перечисляя их в своей апелляционной жалобе. А здесь мы имеем одно большое нарушение. Если вы читали протокол этого судебного заседания, ваша честь, вы должны были смеяться на весь Мособлсуд, потому что это самый смешной документ на свете», — сказал Навальный. С его слов, он уже «давно спускается по лесенке деградации российской судебной системы» и привык к тому, что «огромное количество законов на него не распространяются», однако теперь для него «открылись новые перспективы».