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Отравление Навального ,  
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Суд отправил Олега Навального под домашний арест

Брату оппозиционера Алексея Навального также запретили определенные действия. За два дня до этого в квартире, где находился Олег Навальный, прошли обыски, и позже его задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм
Олег Навальный
Олег Навальный (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Суд отправил брата оппозиционера Алексея Навального Олега под домашний арест на два месяца и запретил определенные действия. Ранее его доставили в московский Тверской суд для избрания меры пресечения.

Кроме Навального суд также избирает меру пресечения юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь. Координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину суд также поместил под домашний арест на два месяца.

Накануне Олега Навального задержали на 48 часов, сообщал директор ФБК Иван Жданов. В тот же день задержали Соболь, Васильеву, Алехину.

«Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу», — уточнял Жданов.

По его сведениям, Навального доставили в изолятор временного задержания на Петровке, 38.

За день до этого в квартиру Алексея Навального, который сейчас находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина», в Марьино пришли с обыском. Жданов сообщал, что в этот момент в квартире находился Олег. По словам директора ФБК, обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).

В ФБК сообщили о задержании Олега Навального на 48 часов
Общество
Олег Навальный

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Как сообщал ТАСС, дело было возбуждено 25 января из-за участия в акции протеста в поддержку Навального людей, зараженных коронавирусом. Максимальное наказание по ней — штраф до 2 млн руб. или лишение свободы на срок до семи лет, если нарушение приведет к смерти двух и более людей.

Позже Жданов сообщил об обыске в другой квартире Навального, недалеко от станции метро «Автозаводская». Также обыски прошли в студии «Навальный LIVE», офисе ФБК и в других местах.

Алексея Навального задержали 17 января сразу же после его прилета в Москву из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления. ФСИН считает, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отмечаясь у инспектора. Служба требует заменить условный срок Навального на реальный.

Приговор по делу «Ив Роше» вынесли в 2014 году. Алексей Навальный получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Олегу Навальному дали 3,5 года колонии.

Автор
Мария Лисицына
Олег Навальный Алексей Навальный мера пресечения Москва
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