Суд отправил Олега Навального под домашний арест

Брату оппозиционера Алексея Навального также запретили определенные действия. За два дня до этого в квартире, где находился Олег Навальный, прошли обыски, и позже его задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм

Олег Навальный (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Суд отправил брата оппозиционера Алексея Навального Олега под домашний арест на два месяца и запретил определенные действия. Ранее его доставили в московский Тверской суд для избрания меры пресечения.

Кроме Навального суд также избирает меру пресечения юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь. Координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину суд также поместил под домашний арест на два месяца.

Накануне Олега Навального задержали на 48 часов, сообщал директор ФБК Иван Жданов. В тот же день задержали Соболь, Васильеву, Алехину.

«Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу», — уточнял Жданов.

По его сведениям, Навального доставили в изолятор временного задержания на Петровке, 38.