В квартиру Навального пришли с обыском

Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов. Обыски проходят и на съемной квартире на Автозаводской, куда Навальный переехал с женой несколько лет назад, а также в офисе ФБК и в студии «Навальный LIVE»

Видео: Ivan Zhdanov/twitter

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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил РБК директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов.

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь», — написал Жданов в Twitter.

По его словам, сейчас в квартире находится брат Навального Олег. Как утверждает Жданов, обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).

Позднее Жданов сообщил и об обыске в съемной квартире, которая расположена недалеко от станции метро «Автозаводская». Навальный несколько лет назад переехал туда вместе с супругой Юлией на постоянное место жительства. Отдельным постом Жданов опубликовал видеозапись, которую сделала жена Навального из квартиры. На ней слышно, как дверь в квартиру пытаются выломать. «Сейчас приедет мой адвокат через 15 минут», — говорит на записи Навальная.