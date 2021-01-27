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Отравление Навального ,  
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В квартиру Навального пришли с обыском

Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов. Обыски проходят и на съемной квартире на Автозаводской, куда Навальный переехал с женой несколько лет назад, а также в офисе ФБК и в студии «Навальный LIVE»

Видео: Ivan Zhdanov/twitter
Видео: Ivan Zhdanov/twitter
Video

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил РБК директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов.

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь», — написал Жданов в Twitter.

По его словам, сейчас в квартире находится брат Навального Олег. Как утверждает Жданов, обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм).

Позднее Жданов сообщил и об обыске в съемной квартире, которая расположена недалеко от станции метро «Автозаводская». Навальный несколько лет назад переехал туда вместе с супругой Юлией на постоянное место жительства. Отдельным постом Жданов опубликовал видеозапись, которую сделала жена Навального из квартиры. На ней слышно, как дверь в квартиру пытаются выломать. «Сейчас приедет мой адвокат через 15 минут», — говорит на записи Навальная.

Также силовики пришли с обыском в студию «Навальный LIVE». «Сейчас там находится [сотрудница ФБК] Любовь Соболь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Команда Навального».

Обыски начались и в офисе ФБК, сообщил Жданов, опубликовав фотографию, на которой можно увидеть больше десяти полицейских и силовиков в масках с оружием.

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Помимо этого, сообщается об обысках у пресс-секретаря штаба политика Юлии Галяминой Николая Касьяна. Правозащитники из «ОВД-Инфо» отмечают, что самого активиста дома нет, там находятся его родственники.

Об обыске по месту своей регистрации сообщил член Либертарианской партии Игорь Ефремов. Еще один обыск проводится у отца координатора штаба Навального Олега Степанова. Сам активист сейчас отбывает административный арест сроком пять суток.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России, МВД России и ГУ МВД России по Москве.

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Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Сейчас Алексей Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии, где больше четырех месяцев восстанавливался после отравления боевым химическим веществом «Новичок». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) до приезда оппозиционера в страну заявляла, что он нарушил условия испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». Навальный вместе со своим братом Олегом был осужден по этому делу в декабре 2014 года. Оппозиционеру тогда дали 3,5 года условно, тогда как его брату назначили 3,5 года колонии. Алексей Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для него был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

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Алексей Навальный

На следующий день после возвращения на родину Навального отправили под арест на 30 суток. Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный в феврале.

На фоне ареста Навального 23 января по всей России прошли митинги в его поддержку с требованием освободить оппозиционера. В некоторых городах несогласованные акции переросли в беспорядки. Со стороны митингующих и сотрудников правоохранительных органов были пострадавшие. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали по всей стране почти 4 тыс. человек. Возбуждено несколько десятков уголовных дел.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Алексей Навальный квартира обыск Иван Жданов Олег Навальный
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