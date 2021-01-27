В квартиру Навального пришли с обыском

Также силовики пришли с обыском в студию «Навальный LIVE». «Сейчас там находится [сотрудница ФБК] Любовь Соболь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Команда Навального».
Обыски начались и в офисе ФБК, сообщил Жданов, опубликовав фотографию, на которой можно увидеть больше десяти полицейских и силовиков в масках с оружием.
Помимо этого, сообщается об обысках у пресс-секретаря штаба политика Юлии Галяминой Николая Касьяна. Правозащитники из «ОВД-Инфо» отмечают, что самого активиста дома нет, там находятся его родственники.
Об обыске по месту своей регистрации сообщил член Либертарианской партии Игорь Ефремов. Еще один обыск проводится у отца координатора штаба Навального Олега Степанова. Сам активист сейчас отбывает административный арест сроком пять суток.
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России, МВД России и ГУ МВД России по Москве.
Сейчас Алексей Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии, где больше четырех месяцев восстанавливался после отравления боевым химическим веществом «Новичок». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) до приезда оппозиционера в страну заявляла, что он нарушил условия испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». Навальный вместе со своим братом Олегом был осужден по этому делу в декабре 2014 года. Оппозиционеру тогда дали 3,5 года условно, тогда как его брату назначили 3,5 года колонии. Алексей Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для него был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.
На следующий день после возвращения на родину Навального отправили под арест на 30 суток. Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный в феврале.
На фоне ареста Навального 23 января по всей России прошли митинги в его поддержку с требованием освободить оппозиционера. В некоторых городах несогласованные акции переросли в беспорядки. Со стороны митингующих и сотрудников правоохранительных органов были пострадавшие. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали по всей стране почти 4 тыс. человек. Возбуждено несколько десятков уголовных дел.
Авторы
Михаил Юшков, Елизавета Ламова