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Латвия решила сохранить визы сотрудникам лишенного лицензии «Дождя»

Власти Латвии сохранят рабочие визы сотрудникам лишенного лицензии «Дождя»
«Дождь» лишился лицензии на вещание в Латвии в начале декабря после скандала с журналистом Алексеем Коростелевым. Пока канал создает контент для соцсетей и планирует получить лицензию в другой стране
Фото: Денис Губанов / ТАСС
Фото: Денис Губанов / ТАСС

Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило не отменять рабочие визы для сотрудников телеканала «Дождь» (внесен в реестр иноагентов), сообщили в программе «Панорама» Латвийского телевидения, передает издание Delfi.

Управление проверило визы сотрудников «Дождя», которые позволяют трудоустроиться и действуют один год, и сделало вывод, что представители канала могут продолжить работу в Латвии. PMLP отметило, что не имеет законных оснований для отмены виз.

В начале декабря Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя». Канал, по мнению совета, допускал нарушения, в числе которых были названы необеспечение звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией» и «возможная поддержка российской армии», писал Baltijas Balss. В ночь на 8 декабря канал должен был прекратить вещание.

Руководитель телеканала Наталья Синдеева (признана иноагентом) сообщила, что «Дождь» будет получать лицензию в другой стране. Пока редакция все равно создает контент для соцсетей и цифровых каналов, в том числе на YouTube.

Отзыву лицензии предшествовал скандал с журналистом «Дождя» Алексеем Коростелевым. Он 1 декабря в эфире обратился к зрителям, попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

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После этого журналиста уволили, в Латвии началась проверка телеканала. Сам Коростелев говорил, что не призывал к поддержке российской армии. Латвийское МВД внесло журналиста в черный список, ему фактически запретили въезд в республику. У Коростелева не было латвийской визы, он работал из Грузии.

Синдеева позднее в видеообращении назвала увольнение Коростелева подлостью и отметила, что его уволили «за ошибку» и в данной ситуации «это было самое ужасное», что можно было сделать. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко (признан иноагентом) заявил, что журналиста не будут восстанавливать на работе, а слова Синдеевой — это ее личное мнение.

Кремль, комментируя отзыв лицензии у канала, назвал случившееся примером «иллюзий» о том, «что где-то свобода, а дома несвобода».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Латвия «Дождь» визы
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