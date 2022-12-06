Гендиректор «Дождя» назвала подлостью увольнение журналиста

Наталья Синдеева (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Гендиректор телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Наталья Синдеева (признана иноагентом) опубликовала видеообращение, в котором извинилась перед уволенными сотрудниками и попросила их вернуться.

По словам Синдеевой, журналиста Алексея Коростелева уволили «за ошибку». «Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации», — признала она, назвав этот поступок подлостью.

«Дождь» приостановил сотрудничество с Коростелевым после сказанных им в эфире слов: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Глава информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (признана иноагентом) пояснила, что из-за этой фразы у зрителей сложилось впечатление, что канал отправляет снаряжение российской армии, но это не так.

После увольнения Коростелева об уходе с «Дождя» объявили Маргарита Лютова и Владимир Роменский (признан иноагентом).

«Ребят, возвращайтесь на «Дождь», — попросила всех троих Синдеева в своем обращении.

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