«Дождь» лишили лицензии на вещание в Латвии

Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов).

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — сказал глава совета Ивар Аболиньш.

Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.

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