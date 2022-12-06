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Политика ,  
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«Дождь» лишили лицензии на вещание в Латвии

Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»
Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов).

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — сказал глава совета Ивар Аболиньш.

Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.

Материал дополняется.

Теги
«Дождь» Латвия Отзыв лицензии
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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