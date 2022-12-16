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Телеканал «Дождь» решили выселить из студии в Латвии

Латвийская TV3 Group решила выселить «Дождь» из арендованных в Риге помещений
После отзыва лицензии на вещание «Дождь» лишится и помещений, в которых работает. После исключения из кабельных сетей в Европе он продолжал вещание в YouTube
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Латвийская медиагруппа TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения российскому оппозиционному телеканалу «Дождь» (внесен в реестр иноагентов), решила разорвать с ним контракт, передает Apollo.

В компании заявили, что помещение планируется освободить в январе. Решение было принято на основании выявленных Национальным советом по электронным медиа (NEPLP) нарушений и того, что лицензия телеканала на вещание была аннулирована.

РБК обратился за комментарием к главному редактору телеканала «Дождь» Тихону Дзядко (Минюст внес его в реестр иноагентов).

13 декабря глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе заявила, что аннулирование лицензии телеканала не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть автоматически аннулированы. В то же время она отметила, что сейчас ее ведомство ждет разъяснений, чем будут заниматься сотрудники редакции, чтобы принять решение.

«Как мы слышали, «Дождь» планирует продолжить выкладывать контент в YouTube, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек и сохраняется ли изначальная цель получения визы», — пояснила она.

Гендиректор телеканала Наталья Синдеева (внесена в список иноагентов) ранее сообщала, что после аннулирования лицензии и исключения из кабельных сетей телеканал продолжит работу с помощью вещания в YouTube.

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Решение об аннулировании лицензии «Дождя» в Латвии приняли после скандала, начавшегося из-за слов журналиста телеканала Алексея Коростелева. 1 декабря в выпуске программы «Здесь и сейчас» Коростелев обратился к зрителям и попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал он. Эти слова в Латвии интерпретировали как поддержку российской армии «Дождем», хотя и сам журналист, и телеканал с такой трактовкой не согласны. Руководство телеканала назвало высказывание неприемлемым и прекратило сотрудничество с Коростелевым, однако из-за начавшегося скандала латвийские политики потребовали прекратить вещание телеканала, а позже NEPLP лишил его лицензии. Глава совета Ивар Аболиньш объяснил решение «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Сейчас телеканал готовится получить лицензию в другой стране.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Любовь Порываева
Дождь телеканал Латвия
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