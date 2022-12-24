Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в список иноагентов). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. <...> На ресурсе на систематической основе распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно специальной военной операции на территории Украины», — сказали в надзорном органе.

Предыдущий домен «Дождя» был заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года по запросу Генпрокуратуры.

После начала военной спецоперации на Украине канал приостановил работу в России и возобновил вещание из Риги в июле, поскольку получил лицензию на работу в Латвии. 6 декабря «Дождь» был лишен этой лицензии из-за необеспечения звуковой дорожки на национальном — латвийском — языке, изображение Крыма на карте как части территории России, и за то, что в одном из материало российская армия была названа «нашей армией». Телеканал продолжил вещание на видеохостинге YouTube.

В августе 2021 года Минюст России внес телеканал «Дождь» в список иностранных агентов. В пресс-службе Роскомнадзора РБК заявляли, что телеканал регулярно демонстрировал материалы других иноагентов и получал финансирование из-за рубежа.