«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 16:04
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 18:12
В Латвии пригрозили «Дождю» отзывом лицензии после карты Крыма в эфире Политика, 18:06
Что дает регионам поддержка культуры со стороны промышленных компаний Социальная экономика, 18:01
Генпрокурор потребовал запретить движение «Маньяки. Культ убийств» Политика, 18:00
Гана — Уругвай. Решающий матч за выход в 1/8 финала ЧМ Спорт, 18:00
Ликвидность: что это такое и как ее посчитать Инвестиции, 17:58
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 17:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:51
Обанкротившаяся криптобиржа Zipmex нашла покупателя на свои активы Крипто, 17:45
Мэр Днепра объяснил сообщения о взрывах охлаждением кокса на заводе Политика, 17:41
Какие схемы ухода от налогов практикуют рестораны и чем это заканчивается Pro, 17:38
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 17:37
Guardian назвала самых оскорбляемых игроков Англии. Что происходит на ЧМ Спорт, 17:31
«Вкусно — и точка» уберет пиво из меню в аэропортах Москвы и Петербурга Бизнес, 17:30
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным

«Дождь» уволил ведущего Коростелева, который говорил в эфире о помощи российским военным
Алексей Коростелев выразил в эфире надежду, что канал смог помочь военным с оснащением и «удобствами на фронте». Редакция «Дождя» заявила, что телеканал никогда не помогал российской армии, и прекратила сотрудничество с ведущим
Алексей Коростелев
Алексей Коростелев (Фото: tvrain / YouTube)

Телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) прекратил сотрудничество с журналистом Алексеем Коростелевым из-за его слов о помощи российской армии, сообщила в эфире глава информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (признана иноагентом).

Коростелев в выпуске программы «Здесь и сейчас» 1 декабря попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Котрикадзе извинилась перед зрителями и назвала эту фразу ошибочной и неприемлемой для редакции «Дождя». «Из-за нее у некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет этим заниматься в дальнейшем», — заверила Котрикадзе.

Извинился за слова Коростелева и главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (признан иноагентом). В своем телеграм-канале он сообщил, что редакция вырезала этот эпизод из повторов и записи эфира.

Сам Коростелев заявил РБК, что его слова были вырваны из контекста. «Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК)». Он добавил, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди». Журналист подтвердил, что его уволили с телеканала.

В Латвии (штаб-квартира «Дождя» сейчас находится в Риге) Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) также оштрафовал «Дождь» на €10 тыс. Причиной стали показанная телеканалом карта с Крымом в составе России (Латвия считает полуостров украинским) и сказанные в эфире слова «наша армия» по отношению к российской армии. «Это уже второе нарушение телеканала «Дождь» за последние месяцы», — отметил представитель совета Ивар Аболиньш. После третьего нарушения NEPLP может отозвать у канала лицензию на вещание.

Читайте на РБК Pro
Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите
Не до жиру: почему в России притесняют сотрудников с лишним весом
Что происходит со спросом на элитную недвижимость Москвы
Лицензии Autodesk истекают. Девелоперы могут откатиться на 4 года назад

РБК обратился за комментарием к Дзядко и направил запрос в NEPLP.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
«Дождь» Латвия штраф Тихон Дзядко
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В Резекне латвийские власти снесут памятник советским солдатам
Политика
LETA узнало об аресте экс-депутата рижской думы за поддержку спецоперации
Политика
Латвия предложила аннулировать ВНЖ и визы за поддержку спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter