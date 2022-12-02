«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным

«Дождь» уволил ведущего Коростелева, который говорил в эфире о помощи российским военным

Алексей Коростелев выразил в эфире надежду, что канал смог помочь военным с оснащением и «удобствами на фронте». Редакция «Дождя» заявила, что телеканал никогда не помогал российской армии, и прекратила сотрудничество с ведущим

Алексей Коростелев (Фото: tvrain / YouTube)

Телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) прекратил сотрудничество с журналистом Алексеем Коростелевым из-за его слов о помощи российской армии, сообщила в эфире глава информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (признана иноагентом).

Коростелев в выпуске программы «Здесь и сейчас» 1 декабря попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Котрикадзе извинилась перед зрителями и назвала эту фразу ошибочной и неприемлемой для редакции «Дождя». «Из-за нее у некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет этим заниматься в дальнейшем», — заверила Котрикадзе.

Извинился за слова Коростелева и главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (признан иноагентом). В своем телеграм-канале он сообщил, что редакция вырезала этот эпизод из повторов и записи эфира.

Сам Коростелев заявил РБК, что его слова были вырваны из контекста. «Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК)». Он добавил, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди». Журналист подтвердил, что его уволили с телеканала.

В Латвии (штаб-квартира «Дождя» сейчас находится в Риге) Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) также оштрафовал «Дождь» на €10 тыс. Причиной стали показанная телеканалом карта с Крымом в составе России (Латвия считает полуостров украинским) и сказанные в эфире слова «наша армия» по отношению к российской армии. «Это уже второе нарушение телеканала «Дождь» за последние месяцы», — отметил представитель совета Ивар Аболиньш. После третьего нарушения NEPLP может отозвать у канала лицензию на вещание.

РБК обратился за комментарием к Дзядко и направил запрос в NEPLP.