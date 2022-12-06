«Дождь» решил получить лицензию в другой стране

Синдеева: после решения Латвии будем получать новую лицензию в другой стране

«Дождь» может ждать третий переезд — телеканал намерен получить лицензию на вещание в другой стране. Ранее власти Латвии приняли решение с 8 декабря запретить телеканалу вещание в кабельных сетях

Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) после лишения лицензии на вещание в Латвии продолжит работу в YouTube, но планирует получить новую лицензию уже в другой стране, сообщила РБК гендиректор телеканала Наталья Синдеева (внесена в список иноагентов).

«Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — сообщила Синдеева.

«Дождь» прекратит вещание в кабельных сетях 8 декабря, решение об отзыве лицензии принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии. В Латвию телеканал переехал этим летом после блокировки в России.

Решение об аннулировании лицензии «Дождя» в Латвии приняли после скандала, начавшегося из-за слов журналиста телеканала Алексея Коростелева. 1 декабря в выпуске программы «Здесь и сейчас» Коростелев обратился к зрителям и попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал он. Эти слова в Латвии интерпретировали как поддержку российской армии «Дождем», хотя и сам журналист, и телеканал эту версию опровергли. Руководство телеканала назвало высказывание неприемлемым и прекратило сотрудничество с Коростелевым.

Помимо слов журналиста у властей Латвии были и другие претензии к работе телеканала — например, «Дождь» получил штраф из-за показа карты с Крымом в составе России. Также телеканал обвиняли в необеспечении звуковой дорожки на национальном языке.