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Песков описал ситуацию с «Дождем» словами об иллюзиях о свободе

Песков описал ситуацию с «Дождем» словами об иллюзиях о свободе и несвободе
Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»
Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Лишение лицензии телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) на вещание в Латвии — пример ошибочных иллюзий, что где-то может быть свободнее, чем в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — прокомментировал Песков решение властей Латвии аннулировать лицензию «Дождя» на вещание.

После начала военной операции на Украине сайт «Дождя» заблокировали в России, в марте он приостановил работу. Летом канал возобновил вещание из Риги, поскольку получил лицензию на работу в Латвии.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) трижды оштрафовал «Дождь», что позволяет отозвать у канала лицензию, пояснял представитель совета Ивар Аболиньш. Причиной штрафов стали показанная в эфире карта с Крымом в составе России, слова «наша армия» по отношению к армии России и высказывание журналиста Алексея Коростелева о помощи российским военным с оснащением и «удобствами на фронте».

1 декабря Коростелев в выпуске программы «Здесь и сейчас» попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Глава информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) извинилась перед зрителями, назвала фразу ошибочной и неприемлемой. После этого телеканал прекратил сотрудничество с журналистом. Коростелев заявил РБК, что его слова были вырваны из контекста.

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала из-за трех нарушений. Аболиньш объяснил решение «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

После лишения лицензии в Латвии «Дождь» продолжит работу в YouTube, но планирует получить новую лицензию уже в другой стране, сообщила РБК гендиректор телеканала Наталья Синдеева (внесена Минюстом России в список физлиц-иноагентов). «Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — сказала Синдеева.

Теги
Дмитрий Песков «Дождь» Латвия Отзыв лицензии свобода слова
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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