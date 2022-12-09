Латвия запретила въезд экс-журналисту «Дождя» после слов об армии России

Коростелеву запретили въезд в Латвию, но латвийской визы у него нет, он живет в Грузии. Его уволили после фразы о помощи российским военным. Он пояснял, что речь шла об освещении проблем, а не о материальном оснащении

Алексей Коростелев (Фото: Tvrain / YouTube)

Латвийское МВД внесло бывшего ведущего телеканала «Дождь» (в России признан СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева в черный список, такое решение принял министр Кристап Эклонс, он одобрил соответствующее предложение Службы госбезопасности, передает Delfi.

В течение месяца россиянин может обжаловать решение МВД в окружном суде. Он работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, а потому его нельзя привлечь в Латвии к ответственности, фактически ему запрещен въезд в республику, указывает портал.

Алексей Коростелев отказался от комментариев.

Включение Коростелева в черный список произошло после того, как он 1 декабря в программе «Здесь и сейчас» попросил делиться с «Дождем» данными о проблемах в российской армии. Он сказал при этом: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Это вызвало критику латвийских властей, так как штаб-квартира «Дождя» сейчас находится в Риге. Телеканал назвал слова Коростелева вводящими в заблуждение, будто бы «Дождь» занимается отправкой снаряжения российской армии. Журналиста уволили, однако в Латвии все равно лишили телеканал лицензии. Руководство «Дождя» решило продолжить работу в YouTube и получать лицензию в другой стране.

Коростелев говорил РБК, что его слова были вырваны из контекста. «Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК)». Он добавил, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди».

После начала военной операции на Украине сайт «Дождя» заблокировали в России, в марте он приостановил работу. Канал возобновил вещание из Риги в июле, поскольку получил лицензию на работу в Латвии.

Решение латвийских властей лишить «Дождь» лицензии в Кремле сочли примером «ошибочных иллюзий». «Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода», — уверен представитель президента Дмитрий Песков.

«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — оценили произошедшее в Еврокомиссии, напомнив о возможности обжаловать решение. В ЕК также указали, что в Евросоюзе «приветствуют российские и белорусские независимые СМИ», однако они должны соблюдать правила государств и процедуры получения лицензий.