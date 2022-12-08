Главред «Дождя» заявил, что не вернет уволенного журналиста Коростелева

Главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко заявил, что возвращать на работу уволенного за слова о российских военных журналиста он не собирается. О возвращении на работу говорила накануне гендиректор телеканала Наталья Синдеева

Фото: Денис Каминев / «Дождь‎»

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) Тихон Дзядко (признан в России иностранным агентом) заявил, что журналиста Алексея Коростелева, уволенного с телеканала за фразу о помощи российским солдатам, не будут восстанавливать на работе. Он сообщил это в эфире латвийского канала LTV во время дискуссии с главой совета по электронным СМИ Латвии Иварсом Аболиньшем.

Слова генерального директора телеканала Натальи Синдеевой (признана иноагентом в России), которая накануне обратилась к Коростелеву и двум его коллегам, из солидарности с ним уволившимся с телеканала, со словами «возвращайтесь на работу», Дзядко назвал личным мнением владелицы 95% «Дождя».

«Я являюсь главным редактором, я отвечаю за редакционную политику и я отвечаю, в частности, за кадровую политику в редакции. Наталья Синдеева не отвечает за кадровую политику в редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность. Поэтому это — ее высказывание. В реальности телеканал «Дождь» не приглашает его обратно на работу», — сказал Дзядко.

«Когда вы задаете мне вопрос, как Алексей Коростелев сказал то, что он сказал, у меня очень простой ответ: я не знаю. Вопрос этот нужно задавать Алексею Коростелеву. <...> Я не могу знать, что им двигало, но я могу на это реагировать, и именно поэтому он был уволен», — объяснил Дзядко во время передачи.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил телеканал «Дождь» лицензии на вещание 6 декабря. Решение приняли в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». Латвийский регулятор называл причинами такого решения несколько факторов: отсутствие у телеканала звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, упоминание российской армии как «нашей армии» и «возможную поддержку российской армии». Аболиньш также говорил, что решение об отзыве лицензии на вещание было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

1 декабря в выпуске программы «Здесь и сейчас» ведущий Алексей Коростелев обратился к зрителям, попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

Эти слова привели к тому, что глава Минобороны, вице-премьер Латвии Артис Пабрикс заявил, что телеканал нужно лишить разрешения на работу в стране. 2 декабря Коростелева уволили с телеканала. В разговоре с РБК он говорил, что его слова были вырваны из контекста. «Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК)». Он утверждает, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди». Вслед за увольнением Коростелева об уходе с «Дождя» объявили ведущая Маргарита Лютова и Владимир Роменский (включен в список иноагентов).

Руководство «Дождя» назвало высказывание ошибочным и неприемлемым для редакции, поскольку из-за него у зрителей «сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии».

Синдеева в видеообращении, опубликованном 6 декабря, заявила, что Коростелева уволили «за ошибку». «Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации», — признала она, назвав этот поступок подлостью. «Ребят, возвращайтесь на «Дождь», — обратилась Синдеева к трем бывшим сотрудникам телеканала, перечислив их по именам.

Телеканал «Дождь» в 2010 году запустила Наталья Синдеева вместе с Верой Кричевской. По данным ЕГРЮЛ, Синдеевой принадлежит 95% компании, Кричевской — остальные 5%.