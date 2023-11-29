Reuters: Москва не пойдет на мир на Украине до итогов выборов президента США

В Госдепе усомнились в мирном договоре России и Украины до выборов в США

Москва не остановит боевые действия на Украине до итогов выборов президента США в ноябре 2024-го, считают в Госдепе. Ранее похожее мнение высказывал Олланд, Боррель говорил, что до голосования не стоит ждать мирных переговоров

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Россия не остановит боевые действия на Украине до того, как станут известны результаты выборов президента США в ноябре следующего года, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге, где обсуждались итоги встречи глав МИД НАТО. Он говорил на условиях анонимности, передает Reuters.

«Я ожидаю, что [президент России Владимир] Путин не заключит мир или что-то значимое до того, как он увидит результаты наших выборов», — сказал чиновник. На уточняющий вопрос, личное ли это мнение, или точка зрения американского правительства, представитель Госдепа ответил, что это «широко распространенная предпосылка».

На Западе уже высказывали мнение, что результаты выборов президента США значимым образом повлияют на конфликт на Украине. Так, экс-президент Франции Франсуа Олланд говорил, что от этого зависит окончание боевых действий — по его мнению, если победит бывший глава государства Дональд Трамп, он скажет: «Мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе». Олланд отметил тогда, что конфликт «обходится слишком дорого». Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляла до этого, что победа Трампа на выборах будет означать «конец Украины».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выражал мнение, что до результатов выборов американского президента не стоит ждать начала мирных переговоров по Украине.

Трамп осенью прошлого года объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Он не раз критиковал политику по конфликту на Украине действующего президента США Джо Байдена.

В случае своей победы Трамп пообещал решить конфликт на Украине «до инаугурации». По словам экс-президента, он сможет урегулировать ситуацию за 24 часа. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу [Владимиру] Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — рассказывал он. Политик при этом не исключал, что Украине придется уступить часть территории.

Киев отвергает возможность территориальных уступок ради мирного соглашения. Москва, в свою очередь, заявляла, что Украине нужно принять «новые реалии». Российская сторона не раз говорила, что открыта для переговоров, от них отказалась Украина.

Зеленский приглашал Трампа посетить Украину, пообещав за 24 минуты доказать, что конфликт не удастся урегулировать за сутки, однако тот отказался, отметив, что сейчас переговоры с Киевом ведет администрация Байдена.

Предвыборные опросы показывают, что Трамп пока опережает действующего президента Байдена. Так, по итогам проведенного для CNN компанией SSRS в конце октября — начале ноября опроса, 49% респондентов готовы отдать свои голоса за Трампа, 45% — за Байдена. При этом в августе разрыв между ними был меньше — 47 против 46% в пользу бывшего президента.