Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Трампом

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине. Бывший американский президент говорил, что сможет завершить конфликт за 24 часа.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. <...> Я готов. Конечно, если у него есть четкий мирный план, он может поделиться им со мной», — сказал он в интервью Fox News.

Зеленский согласился, что боевые действия можно остановить, «если отдать России Донбасс и Крым», однако, по его словам, Украина не согласится на такое.

Днем ранее в интервью The Sun Зеленский также заявил о готовности встретиться с Трампом, если у того есть мирный план.

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