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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Трампом

Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Трампом и обсудить мирный план
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине. Бывший американский президент говорил, что сможет завершить конфликт за 24 часа.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. <...> Я готов. Конечно, если у него есть четкий мирный план, он может поделиться им со мной», — сказал он в интервью Fox News.

Зеленский согласился, что боевые действия можно остановить, «если отдать России Донбасс и Крым», однако, по его словам, Украина не согласится на такое.

Днем ранее в интервью The Sun Зеленский также заявил о готовности встретиться с Трампом, если у того есть мирный план.

Материал дополняется.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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45-й президент США, предприниматель, политик

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