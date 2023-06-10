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Олланд ответил, чем кончится конфликт на Украине

Экс-президент Франции Олланд: исход конфликта на Украине зависит от итогов выборов в США
По мнению Олланда, в случае победы на выборах в США Трампа тот заявит, что Россия «может оставить себе» все взятые под контроль территории, поскольку боевые действия «обходятся слишком дорого»
Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Исход боевых действий на Украине будет зависеть от итогов выборов президента США, которые пройдут в следующем году, заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд в интервью Financial Times.

«Если [Дональд] Трамп будет избран, он скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе», — сказал Олланд, добавив, что конфликт «обходится слишком дорого».

Экс-президент Франции считает, что Европе нужно готовиться к тому дню, когда ей придется полагаться на себя в обеспечении безопасности, которая в то же время должна быть связана с НАТО. Это не означает, что европейские страны не разделяют целей США, подчеркивает Олланд. «Если мы скажем европейским союзникам, что у нас нет таких же интересов, как у США, по крайней мере, в отношении мира <...> наши союзники не смогут последовать за нами», — считает он.

Ряд западных стран, в том числе США, поддерживают Украину и поставляют ей вооружение. Вашингтон 9 июня объявил об очередном пакете военной помощи на $2,1 млрд, в который вошли ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, системы противовоздушной обороны HAWK и ракеты к ним, беспилотники и др.

Всего, по оценкам Пентагона, с февраля прошлого года, США поставили Украине военную помощь на сумму более $39,7 млрд.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Трампа на выборах в следующем году будет означать «конец демократии» в стране, так как он выведет ее из НАТО, и «конец Украины».

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Бывший президент США Дональд Трамп осенью прошлого года объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В случае своей победы он пообещал решить конфликт на Украине «до инаугурации». Он несколько раз заявлял о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, политик критикует шаги действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины: «Он систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной».

Россия осуждает поставки вооружения Украине и считает, что таким образом другие страны стали участниками конфликта. Поставки западного оружия Киеву не повлияют на исход военной операции, говорили в Кремле.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Франсуа Олланд выборы президента США Военная операция на Украине Дональд Трамп
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