Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории, чтобы остановить бои

Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия, предположил бывший президент США Дональд Трамп в телефонном интервью агентству Reuters.

По его словам, если бы он был президентом, «все было бы предметом переговоров», при этом украинцы, которые защищают свою землю, «заслуживают большого одобрения».

«Я думаю, что они имеют право оставить себе большую часть того, что они заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — сказал Трамп.

Самое главное, что США должны сделать сейчас, это собрать Россию и Украину вместе и примирить их, считает бывший американский лидер.

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