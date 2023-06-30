Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
Число задержанных во Франции в ходе беспорядков превысило 420 человек Политика, 06:05
ЕС договорился помогать Украине без ущерба отдельным странам Политика, 06:05
В РАН назвали лидирующие и отстающие отрасли 2023–2024 годов Экономика, 06:00
Ученые узнали о слиянии нашей галактики и Андромеды через 4,5 млн лет Технологии и медиа, 05:32
Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории Политика, 04:50
В Брюсселе вслед за Францией вспыхнули уличные беспорядки Общество, 04:29
В ЕС заявили о намерении заработать на активах России по €3 млрд в год Политика, 04:20
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Наоми Кэмбпелл в возрасте 53 лет родила второго ребенка Общество, 03:37
В офисе Зеленского назвали условие для его участия в саммите НАТО Политика, 03:05
Спасатели нашли потерявшихся в Карачаево-Черкессии туристов Общество, 03:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 02:43
Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные Политика, 02:40
BFMTV сообщил более чем о 250 задержанных из-за беспорядков во Франции Политика, 02:27
В Финляндии выявили комаров-носителей лихорадки Западного Нила Общество, 02:09
Политика ,  
0 

Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории

Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории, чтобы остановить бои

Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия, предположил бывший президент США Дональд Трамп в телефонном интервью агентству Reuters.

По его словам, если бы он был президентом, «все было бы предметом переговоров», при этом украинцы, которые защищают свою землю, «заслуживают большого одобрения».

«Я думаю, что они имеют право оставить себе большую часть того, что они заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — сказал Трамп.

Самое главное, что США должны сделать сейчас, это собрать Россию и Украину вместе и примирить их, считает бывший американский лидер.

Материал дополняется
 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter