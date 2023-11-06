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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на предложение Трампа остановить конфликт за 24 часа

Зеленский предложил Трампу обсудить невозможность завершить конфликт за 24 часа
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера США Дональда Трампа на Украину, чтобы объяснить ему невозможность решить конфликт с Россией за 24 часа.

«Если он [Трамп] сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты. Не более. Да. Не больше — 24 минуты, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки.

В июле 2023 года он объяснил, как намерен это сделать. Сначала он бы связался с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — рассказал Трамп.

В августе он предположил, как можно было бы предотвратить конфликт. Если бы стоимость барреля нефти опустилась до $40, Россия не смогла бы вести боевые действия на Украине, отмечал Трамп. Он отметил, что из-за цен по $115 за баррель Россия «сколотила целое состояние» и продолжает зарабатывать.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но обращал внимание, что власти Украины сами ввели запрет на них.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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