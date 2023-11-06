Зеленский ответил на предложение Трампа остановить конфликт за 24 часа

Президент Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера США Дональда Трампа на Украину, чтобы объяснить ему невозможность решить конфликт с Россией за 24 часа.

«Если он [Трамп] сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты. Не более. Да. Не больше — 24 минуты, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки.

В июле 2023 года он объяснил, как намерен это сделать. Сначала он бы связался с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — рассказал Трамп.

В августе он предположил, как можно было бы предотвратить конфликт. Если бы стоимость барреля нефти опустилась до $40, Россия не смогла бы вести боевые действия на Украине, отмечал Трамп. Он отметил, что из-за цен по $115 за баррель Россия «сколотила целое состояние» и продолжает зарабатывать.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но обращал внимание, что власти Украины сами ввели запрет на них.