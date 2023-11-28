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Политика ,  
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The Economist сообщил об угрозе переноса помощи Киеву до выборов в США

Economist: в конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до выборов 2024 года
В сенате США отметили, что время играет против сторонников поддержки Киева. Если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен до ноября 2024 года, опасаются в конгрессе
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Некоторые члены конгресса США опасаются, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен до окончания выборов президента в ноябре 2024 года, сообщило издание The Economist.

В том случае если президентом США будет избран Дональд Трамп, помощь Украине может быть полностью прекращена, опасаются конгрессмены. «Время нам не друг», — сказал один из американских сенаторов.

При этом украинские политики сомневаются, что США могут прекратить поддержку. «Я не верю, что это произойдет», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что нашел «сильную двухпартийную поддержку» во время последнего визита в Вашингтон.

В то же время информированный украинский источник рассказал изданию, что в зоне боевых действий уже ощущается эффект сокращения американской помощи. «Весной поток военных поставок был широкой рекой. Летом это был ручей. Сейчас это несколько капель», — сказал собеседник The Economist.

В конгрессе США пообещали одобрить помощь Украине до Рождества
Политика
Фото:Alina Smutko / Reuters

Ранее 28 ноября конгрессмен-республиканец, спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине находится в числе приоритетных для Вашингтона и что конгресс может одобрить ее до 25 декабря.

При этом главным приоритетом для Штатов он назвал помощь Израилю, тогда как помощь Киеву — «другой приоритет», а необходимость оказания ему помощи понятна.

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Джонсон выступил за раздельное предоставление помощи Израилю и Украине. Накануне лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер пообещал представить единый пакет чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня на следующей неделе.

Глава Минобороны США Ллойд Остин подчеркивал необходимость согласования конгрессменами нового пакета помощи Украине, так как без американской поддержки Киева «президент России Владимир Путин добьется успеха».

Кремль выражал уверенность в том, что американские власти продолжат передавать Киеву снаряжение, несмотря на нынешние трудности. Российская сторона требует прекратить поставлять Украине военную помощь.

По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон оказал Киеву военную помощь более чем на $43,7 млрд.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
конгрессмены США помощь Украина
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