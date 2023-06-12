Боррель назвал возможные сроки мирных переговоров по Украине

До выборов президента США осенью 2024 года не стоит ожидать мирных переговоров по Украине, считает Боррель. По его словам, конфликт принял бы иной оборот, если бы у власти в Штатах был не Байден, а Трамп

Жозеп Боррель (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Мирные переговоры по ситуации на Украине будут возможными только после выборов президента США, их итогов ожидает российский лидер Владимир Путин, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире испанского радио Onda Cero.

«Думаю, что он [Путин] ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Борреля, если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, обстановка на Украине сложилась бы совсем по-другому.

Глава дипломатии ЕС отметил, что у российской стороны есть «военные цели», и она не остановит боевые действия до их выполнения. В то же время, по словам Борреля, Москва «совершила гигантскую ошибку», недооценив силы Киева и поддержку его западными странами. На эту «ошибку» должны указать «друзья Путина», например Китай, считает дипломат.

Он раскритиковал тех, кто призывает к миру и требует остановить военную поддержку Украины. «И что будет дальше? Если прекратим оказывать военную помощь Украине, это не значит, что Россия соберется уйти. Мы все хотим мира, но вы должны знать, какого мира мы хотим», — добавил Боррель. Он заявил, что «целью не может быть ничего, кроме ухода России с захваченных территорий», однако вместе с тем Боррель признает, что прекращение огня — маловероятный сценарий.

Дипломат подчеркнул, что военная поддержка Украины продолжится.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд также заявил, что окончание боевых действий на Украине зависит от президентских выборов в США в 2024 году. По его мнению, в случае победы Трампа последний скажет: «Мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе». Олланд отметил тогда, что конфликт «обходится слишком дорого». Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляла до этого, что победа Трама на выборах будет означать «конец Украины».

Трамп осенью прошлого года объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В случае своей победы он пообещал решить конфликт на Украине «до инаугурации». Он несколько раз заявлял о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, политик критикует шаги действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины: «Он систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной».

В Кремле не раз заявляли, что на данный момент перспектив мирных переговоров с Киевом нет. Украинские власти также считают переговорный процесс сейчас невозможным.

Россия осуждает поставки вооружения Украине и считает, что таким образом другие страны стали участниками конфликта. Поставки западного оружия Киеву не повлияют на исход военной операции, говорили в Кремле.