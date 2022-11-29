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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Норвегия усилит безопасность подводных оптоволоконных кабелей

Норвегия усилит безопасность подводных оптоволоконных кабелей после теракта на Nord Stream
Усиление мер безопасности для морской инфрастуктуры Новрегии связано с диверсиями на «Северных потоках». Власти рассчитывают разработать систему мониторинга оптоволоконных кабелей на норвежском шельфе
Фото: David Oller / Global Look Press
Фото: David Oller / Global Look Press

Норвегия дополнительно потратит до 43 млн крон ($4,3 млн) на обеспечение безопасности подводных волоконно-оптических кабелей после диверсии на «Северных потоках», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление властей.

Средства планируют направить на разработку технологии, позволяющей выявлять угрозы подводным кабелям и мониторить важные участки этих линий.

В основе конструкции оптоволоконного, или волоконно-оптического, кабеля находятся волоконные световоды, то есть оптоволокно. В современном мире по морскому дну проложены тысячи километров таких кабелей, толщина которых может доходить до метра. Они обеспечивают передачу телекоммуникационных сигналов и работу интернета.

Bloomberg напоминает, что Норвегия усилила меры безопасности вокруг своей нефтегазовой инфраструктуры в Северном море после сентябрьских взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море.

Согласно заявлению правительства, морские оптоволоконные кабели являются важной частью инфраструктуры для морских нефтегазовых установок, а новые меры улучшат качество телекоммуникационных услуг и помогут предотвратить возможные угрозы.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили представителей «Газпрома». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил, что на месте аварии обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м, а общая длина поврежденного участка составила 259 м.

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Российские власти назвали взрывы на газопроводах беспрецедентной диверсией. Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым «уже мало санкций», и выразил, что им выгодна такая ситуация. Тогда же в Совбезе отметили, что у России пока нет данных о причастности Запада к взрывам, отметив, что считают США основным выгодополучателем.

Власти США отвергли обвинения и пояснили, что правительство стремилось не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, а не уничтожить его. В Белом доме указали, что процесс сертификации проекта был остановлен властями ФРГ в феврале. К произошедшему не причастна ни одна страна НАТО, утверждают в Вашингтоне. Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрывам, но исходят из того, что за ними стоит Россия, рассказали The Wall Street Journal неназванные официальные лица, знакомые с ходом расследования.

В середине ноября шведская Служба безопасности сообщила об обнаружении посторонних предметов и следов взрывчатки на них близ разрушенного участка. В Кремле сочли, что эти данные подтверждают позицию России.

Норвегия усилит безопасность подводных оптоволоконных кабелей
Норвегия усилит безопасность подводных оптоволоконных кабелей

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Норвегия Норвежское море Северное море диверсии кабель Интернет
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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